Juve-Frosinone, caos totale: Allegri esonerato all’intervallo

Primo tempo horror per la Juventus contro il Frosinone: bianconeri rimontati dopo un ottimo inizio con il gol di Vlahovic

Prima il vantaggio lampo firmato Vlahovic, poi la rimonta del Frosinone che ha fatto temere il peggio: Massimiliano Allegri sul banco degli imputati.

Ancora una volta Massimiliano Allegri sul banco degli imputati. Dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime quattro partite, pur affrontando formazioni sulla carta abbordabili come Empoli, Udinese ed Hellas Verona, anche contro il Frosinone la Juventus ha palesato non poche difficoltà nel lunch match di questa domenica di campionato.

Una parte della squadra sta chiaramente giocando CONTRO #Allegri #vlahovic lo sta tenendo a galla#JuveFrosinone — tal marco (@tal_Marco) February 25, 2024

ecco Vlahovic NONOSTANTE il mediocre Allegri — Alegher CT – Haaland Propaganda (@AlegherMaz) February 25, 2024

#Allegri tenuto in piedi da "il problema #Vlahovic " che non stoppa un pallone , solo applausi per Dusan questa stagione #Juventus #JuveFrosinone — Ale ⭐️⭐️⭐️ (@23AleJp) February 25, 2024

Beh, se non ci sarà esonero oggi non saprei quando#JuveFrosinone #Allegri — ARBER BIBA (@rubiku) February 25, 2024

Eppure la squadra bianconera era partita bene, trovando quasi subito il gol del vantaggio con un tiro perfetto di Dusan Vlahovic su assist di McKennie dalla destra. Statunitense e serbo hanno dovuto rimediare anche successivamente, permettendo alla Juventus di acciuffare il gol del pari dopo la rimonta del Frosinone che aveva trovato addirittura il vantaggio con le reti di Cheddira e Brescianini.

Juventus-Frosinone, Allegri sul banco degli imputati

Un primo tempo comunque non soddisfacente quello condotto da Bremer e compagni, soprattutto in fase difensiva, con il Frosinone che gol a parte ha messo spesso in difficoltà la retroguardia bianconera.

E ancora una volta c’è Massimiliano Allegri sul banco degli imputati: i tifosi ne chiedono a gran voce l’esonero come testimoniato dai tanti post pubblicati su X durante il primo tempo del match con i giallazzurri.

Mandate a casa Allegri — Nicolò (@Nicol60779775) February 25, 2024

Cambiaso fa cambio ORA

Troppo nervoso per rimanere in campo — Livia💙 (@livftharry) February 25, 2024

Gatti, Bremer, Cambiaso, Rugani e Kostic che decidono chi debba marcare Cheddira: pic.twitter.com/3pibzpXiOy — dick gumshoe (@dickgvmshoe) February 25, 2024