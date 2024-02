DIRETTA Serie A, Juventus-Frosinone: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

La Juventus ospita il Frosinone a Torino nel lunch match domenicale valido per le 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che non vincono da un mese esatto che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dai pareggi contro Empoli e Verona inframezzati dalle due sconfitte contro Inter e Udinese, hanno bisogno di tornare a vincere. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per blindare il secondo posto dagli assalti del Milan impegnato stasera contro l’Atalanta e avvicinarsi all’Inter che è di scena a Lecce nel tardo pomeriggio. Dall’altro lato i gialloazzurri di Eusebio Di Francesco sognano il colpaccio per interrompere la striscia di tre ko consecutivi rimediati contro Milan, Fiorentina e Roma ed allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata la Juve si è imposta con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Yildiz e Vlahovic, dopo il momentaneo pareggio di Baez, mentre in Coppa Italia ha rifilato un netto 4-0 ai ciociari. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Frosinone live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Juve-Frosinone

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Romagnoli, Okoli, Valeri; Lirola, Mazzitelli, Brescianini, Harroui, Zortea; Soulé, Cheddira. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 63, Juventus 54, Milan 52, Bologna** 48, Atalanta* 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli*, Torino e Monza** 36, Genoa** 33, Empoli** 25, Lecce 24, Frosinone e Udinese** 23, Sassuolo 20, Verona** 20, Cagliari 19, Salernitana** 13

*Una partita in meno

**Una partita in più