HIGHLIGHTS | Rugani allo scadere fa tornare il sorriso in casa Juventus: beffa per il Frosinone

Un gol di Rugani a tempo quasi scaduto permette alla Juventus di battere il Frosinone e di tornare così al successo

Una partita dalle mille emozioni quella tra Juventus e Frosinone risolta da un gol di Rugani dopo la doppietta firmata dal solito Dusan Vlahovic.

Partita subito viva con la Juventus che trova il gol del vantaggio dopo appena tre minuti: la firma, ancora una volta, è quella di Dusan Vlahovic che riceve da McKennie andando a battere Cerofolini sul primo palo. Il buon inizio di partita non cancella le difficoltà difensive dei bianconeri che al 13′ incassano il gol del pareggio: bella giocata sulla destra di Zortea che crossa sul secondo palo dove trova la testa di Cheddira che anticipa Cambiaso prima di battare Szczesny.

Il Frosinone trova coraggio, fiducia e addirittura il gol del vantaggio con Brescianini che al 27′ si inserisce sul suggerimento verticale di Harroui andando a infilare la sfera con un sinistro potente e preciso all’incrocio dei pali. La Juventus reagisce e al 32′ ristabilisce subito la parità, ancora con McKennie a servire Vlahovic che questa volta sceglie il palo lontano per siglare la sua personale doppietta.

Juventus-Frosinone: highlights, tabellino e classifica

Juventus più minacciosa e compatta nella ripresa: tre occasioni in pochi minuti con Vlahovic, Cambiaso e Rugani, ma senza mai riuscire effettivamente ad impensierire Cerofolini. Pericoloso anche Chiesa che al 57′ si invola verso la porta e salta un avversario prima di far partire una conclusione che viene però deviata in calcio d’angolo.

Ancora più ghiotta l’occasione capitata al 67′ quando Cambiaso lavora bene un pallone per Yildiz che sbaglia movimento, impattando male col pallone da posizione favorevolissima per trovare la porta. Nel finale Juventus a caccia del gol con qualche azione insistita ma confusa, senza mai riuscire effettivamente a trovare la porta. E proprio quando la partita sembra essere ormai finita, ci pensa Rugani a regalare il gol vittoria con una zampata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo a tempo quasi scaduto.

JUVENTUS-FROSINONE 3-2

3′ e 32′ Vlahovic, 14′ Cheddira, 27′ Brescianini, 95′ Rugani

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 63, Juventus 57, Milan* 52, Bologna 48, Atalanta** 45, Roma* 41, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli**, Torino* e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce* 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari* 19, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Due partite in meno

A breve saranno disponibili gli highlights della partita