Frosinone, Di Francesco avvisa: “Chi può dare qualcosa in più lo faccia in allenamento”

C’è amarezza in casa Frosinone per la sconfitta con la Juventus arrivata a tempo quasi scaduto

Un’altra sconfitta a tempo quasi scaduto per il Frosinone, beffato in extremis da gol di Rugani nel lunch match della 26esima giornata di campionato.

Ancora una beffa per il Frosinone che incassa la quarta sconfitta consecutiva, restando con soli 3 punti di vantaggio sulla zona salvezza. C’è amarezza tra i ciociari per la sconfitta maturata all’Allianz Stadium contro la Juventus come confermato ai microfoni di Dazn dal tecnico Eusebio Di Francesco che a fine gara ha parlato di “grande dispiacere” per “aver fatto una partita del genere in questo stadio”. “Fa male tornare a casa senza punti con un gol preso nel finale anche se siamo un po’ calati”.

Di Francesco ha elogiato la prova dei suoi: “La squadra è stata tale, abbiamo cambiato atteggiamento, ma i principi li abbiamo sempre portati avanti. Siamo stati un po’ più sporchi nel secondo tempo, i cambi non hanno rivitalizzato la squadra ed è venuta fuori la Juventus, rivedendo il gol sottolineo che potevamo evitarlo”.

Juventus-Frosinone, le parole di Di Francesco a fine partita

Ora la squadra ciociara è attesa da due importanti scontri salvezza con Lecce e Sassuolo: “Dobbiamo subito ripulirci, c’è rammarico ma dobbiamo pensare alla prossima partita” ha ribadito mister Di Francesco dopo il triplice fischio.

Infine, un appello ai suoi giocatori: “Chi può dare qualcosa in più deve farlo in allenamento, a certe partite non ti prepari la domenica, ma in settimana. Ci attendono due partite importanti con dirette concorrenti, dovremo approcciarle al meglio, ma per le prestazioni fatte c’è rammarico per non aver fatto punti in gare più difficili”.