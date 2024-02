Esclusione Juve da competizioni Uefa e Fifa: ecco come stanno le cose

Ancora caos Superlega e la Juventus potrebbe rischiare ripercussioni da parte di Uefa e Fifa dopo il no di Real e Barça all’uscita dei bianconeri

Barcellona e Real Madrid hanno detto no. Ancora la Superlega a prendersi la scena con le infinite discussioni su un torneo che da quando è nato, soltanto sulla carta, ha stravolto il mondo del calcio. Nei mesi scorsi la Juventus ha presentato domanda di recesso, preannunciata a giugno e confermata poi nel mese di settembre.

Una domanda che però ha ricevuto una risposta negativa da parte di Barcellona e Real Madrid, unici due club al momento ancora all’interno del progetto. Come si è appreso dalla semestrale del club bianconero, è arrivato il no delle due società spagnole che – in base agli accordi stipulati – rende di fatto impossibile per la Juve uscire dal progetto.

Ma cosa può significare questo per la società bianconera? È nota la posizione della Uefa, ma anche della Figc, contro la Superlega: in più occasioni è stato ribadito che chi aderirà alla nuova competizione sarà estromesso dalle manifestazioni Uefa e anche da quelle Figc. Juve fuori da campionato e coppe quindi? Non la pensa così Giovanni Capuano che su X ha dato la sua versione dei fatti sulle possibili conseguenze al mancato recesso dei bianconeri dalla Superlega.

Juventus, no all’uscita dalla Superlega: cosa rischiano i bianconeri

Il giornalista ritiene, infatti, che nulla possa accadere alla Juventus per il no di Barcellona e Real Madrid all’uscita dalla Superlega.

Il motivo è da ricercarsi nella recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato non legittime le sanzioni contro chi aderisce alla Superlega. “Rispetto al giorno in cui la richiesta è stata inviata – scrive Capuano in riferimento alla domanda della Juve di recedere dall’accordo – , però, è successo che la Corte di Giustizia UE ha dichiarato illegittime eventuali azioni di sanzione contro chi pensasse di aderirvi. Dunque, non vedo come possa la situazione attuale far immaginare una qualsiasi esclusione della Juventus o di altri da campionati e competizioni Uefa e Fifa”.