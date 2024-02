Juventus-Superlega, non è ancora finita: l’indizio UFFICIALE fuga i dubbi

Nelle ultime settimane a tenere banco sono state anche e soprattutto le vicende legate alla Superlega. Di seguito la posizione ufficiale della Juventus

La sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso 21 dicembre, come prevedibile, ha innescato un importante effetto domino. Il fatto di aver stabilito che le norme della FIFA e della UEFA sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche siano contrarie al diritto dell’UE, di fatto, è stato vista come una legittimazione formale all’eventuale nascita della Superlega.

Non è un caso che Reichart, il CEO dell’A22 Sports Management (l’agenzia che sta lavorando per sponsorizzare e assistere la nascita del progetto) sia stato più volte in Italia per provare a sondare le disponibilità dei vari club a parteciparvi. Sotto questo punto di vista la posizione della Juventus è interessante. Sebbene nello scorso giugno il club bianconero abbia ufficializzato di aver inviato una comunicazione a Barcellona e Real Madrid per discutere della sua possibile uscita dalla Superlega, la Juventus alla fine è restata nel progetto.

Juventus, no di Barcellona e Real Madrid all’uscita dalla Superlega

All’interno della nota semestrale diramata qualche giorno fa, infatti, la Juventus ha spiegato di aver notificato a tutte le parti interessate la decisione di uscire dall’accordo con Barcellona e Real Madrid. Consenso al recesso, però, che non è stato approvato dai due club spagnoli.

Questo spiega il motivo per il quale il club torinese, sempre nella stessa nota, ha dichiarato di avere ancora una partecipazione pari al 10% nella European Super League Company SL, la società di diritto spagnolo che sta supportando la Superlega. Ecco lo stralcio del comunicato che spiega quanto successo:

“Il 20 settembre 2023 ha notificato a tutte le parti interessate (ovvero Football Club Barcelona e Real Madrid Club de Futbol e tutti gli altri club aderenti al Progetto Super League fin dall’inizio) la decisione definitiva di recedere dall’accordo che regola il Progetto Super League, chiedendo il loro consenso scritto per recedere dal Progetto Super League. Il Football Club Barcelona e il Real Madrid Club de Futbol non hanno dato il loro consenso al recesso di Juventus. Alla data della presente Relazione, nessuna delle parti interessate ha assunto iniziative nei confronti della Società”.