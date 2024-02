DIRETTA Serie A, Cagliari-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cagliari-Napoli, esordio in campionato per Calzona da primo allenatore azzurro

È tutto pronto in casa Napoli per la prima partita da allenatore azzurro di Francesco Calzona in campionato. L’ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, oggi avrà il suo battesimo in campionato in casa del Cagliari, nella ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo l’esordio in Champions contro il Barcellona, positivo più per aver riacciuffato il pari che dal punto di vista del gioco, il CT della Slovacchia spera di iniziare a vedere in Sardegna i frutti dei suoi insegnamenti.

Rientrato l’allarme dell’antivigilia, Victor Osimhen è stato regolarmente convocato e dopo la rete contro i catalani vuole concedere il bis anche in campionato, dove manca dal 23 dicembre, gara in cui venne espulso contro la Roma. Noni in classifica con dodici punti di distacco dal quarto posto occupato dal Bologna, gli ospiti dovranno vedersela contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza.

Le sconfitte di Sassuolo e Verona hanno offerto una grande opportunità alla squadra di Claudio Ranieri che, in caso di vittoria supererebbe entrambe le squadre, portandosi al diciassettesimo posto. Calciomercato.it seguirà la fida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Napoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 63, Juventus 57, Milan* 52, Bologna 48, Atalanta** 45, Roma* 41, Lazio* 40, Fiorentina* 38, Napoli**, Torino* e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce* 24, Frosinone e Udinese 23, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari* 19, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Due partite in meno