Chiesa resta in Serie A, mossa Giuntoli: scambio a sorpresa

Federico Chiesa via dalla Juventus, ma resta in Serie A: lo scambio può rappresentare una vera e propria sorpresa

Federico Chiesa e la Juventus più lontani, almeno per ora. Come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante bianconero ha congelato per il momento le trattative per il rinnovo. Il calciatore vuole capire quale sarà il futuro del tecnico Massimiliano Allegri, con un addio dell’allenatore toscano che potrebbe far riaprire eventuali discorsi per una permanenza di Chiesa a Torino.

Per il momento però la situazione resta ferma: contratto in scadenza nel 2025, senza rinnovo il destino appare segnato con la cessione già quest’estate. Ma per andare dove? Premier League e Bundesliga hanno mostrato interesse per il 26enne di Genova, il Milan ha fatto qualche sondaggio per capire la situazione, ma c’è un’altra pista che potrebbe aprirsi un po’ a sorpresa e consentire a Chiesa di restare in Italia, ma non con la Juventus.

L’idea è quella di uno scambio che possa accontentare i bianconeri visto che vedrebbe coinvolto un calciatore in cui Giuntoli crede molto: Giacomo Raspadori.

Calciomercato Juventus, scambio Chiesa-Raspadori: l’ipotesi

L’ipotesi, infatti, è quella di uno scambio tra Chiesa e Raspadori: il primo finirebbe al Napoli, mentre il secondo vestirebbe la maglia bianconera. Giuntoli stravede per la punta azzurra e sarebbe convinto di poterlo rilanciare a Torino.

A parlare di questo scenario è il giornalista Emanuele Cammaroto a ‘napolimagazine.com’: “Sulle tracce di Raspadori c’è la Juventus – le sue dichiarazioni – con Giuntoli che vorrebbe portarlo a Torino ed è sicuro di poterlo rilanciare”.

Raspadori bianconero, Chiesa a fare il percorso inverso: “Ci sono dei rumors che accostano al Napoli Federico Chiesa, in uscita dalla Juve: si parla di un clamoroso scambio”. Una idea non senza controindicazioni, partendo da una che spiega lo stesso Cammaroto: “L’operazione non piace molto a De Laurentiis: il presidente stima Chiesa, ma lo ritiene fuori dai parametri azzurri. Per Raspadori, invece, si può aprire un ragionamento”.

Tutto ad ogni modo in divenire con Juventus e Napoli che potrebbero anche animare il calciomercato estivo con uno scambio destinato a far discutere.