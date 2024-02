Rabbia e nervosismo dopo Genoa-Udinese: “Ci ridono dietro, così non si gioca”

Le dichiarazioni del dirigente bianconero al termine di Genoa-Udinese, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A

Federico Balzaretti non ci sta. Il dirigente dell’Udinese non ha per nulla gradito il gol annullato a Lorenzo Lucca al 73esimo, del match del Marassi contro il Genoa.

L’attaccante dei bianconeri era riuscito a metterla dentro, vincendo un contrato con De Winter. Un contrasto che l’arbitro ha evidentemente valutato come falloso: “Non è mai da annullare il gol – esordisce Balzaretti ai microfoni di Sky Sport – Il ragazzo va in contrasto, se la rete è da annullare diventa difficile giocare a calcio. Lucca va a contatto insieme al difensore, prende chiaramente anche un po’ l’avversario, ma il giro alla palla glielo dà il suo tiro. Volevo parlare un po’ di questo. E’ un contrasto di gioco, vanno insieme sul pallone, come si fa a fischiare fallo? Questo non è mai fallo. Ci sono 500 contrasti, facciamo giocare i calciatori e facciamo arbitrare gli arbitri tranquillamente. Non è possibile. Lo ribadisco, non metto in discussione il risultato. L’ho sempre detto così non si può giocare così, ormai è calcetto e non va bene. In Inghilterra ci ridono dietro per quello fallo. Così non si può andare più a duello”.

Genoa-Udinese, Balzaretti: “Ripariamo dal carattere mostrato in dieci”

Dopo la rabbia evidente, Federico Balzaretti analizza anche il momento della sua Udinese, uscita sconfitta dal Marassi, per le reti di Retegui e Bani.

Un ko pesante, che fa capire come la corsa alla salvezza sarà davvero lunga: “Abbiamo approcciato bene, ma poi abbiamo fatto fatica, andando un po’ in sofferenza – prosegue il dirigente dei bianconeri -. Si deve ripartire dal carattere che abbiamo mostrato in dieci. Per salvarci servirà unità e compattezza. Contro la Salernitana ci sarà da soffrire e non bisognerà fare errori e mezzi errori, che sono banali”.