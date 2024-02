Liverani ci crede: “Alla pari col Monza. Faremo punti”

Liverani ci crede nonostante la situazione disperata della sua Salernitana: “Alla pari col Monza. Faremo punti”. Le dichiarazioni del tecnico

La Salernitana perde anche col Monza ed è sempre più ultima in Serie A. Secondo KO in altrettante partite per il neo arrivato Liverani: lo “score” dal suo arrivo in panchina al posto di Inzaghi è di 0 gol fatti e 6 subiti (4 contro l’Inter a San Siro).

A ‘DAZN’, però, l’allenatore non si dà per vinto nel post partita: “Secondo me faremo punti. Non so quantificare, sono certo che miglioreremo. Più di stare sul campo 24 ore su 24 senza concedermi un minuto libero che posso fare?”.

“Posso dire che siamo stati in partita per 70 minuti contro un avversario che sta attraversando un momento psicofisico importante. – ha dichiarato il tecnico – Oggi ai ragazzi non posso dire nulla, pur aggiungendo all’elenco un’altra sconfitta. Prima del loro gol ci sono state due occasioni importantissime con Kastanos e Tchaouna. Per me la Salernitana ha giocato alla pari col Monza”. Nonostante la situazione sempre più complicata, Liverani ci crede.