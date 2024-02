L’Inter cambia pelle a Lecce: Inzaghi senza otto titolari

Trasferta al ‘Via del Mare’ per la capolista Inter contro il Lecce: le probabili formazioni del match del ventiseiesimo turno di Serie A

L’Inter cerca la decima vittoria consecutiva nel 2024 nella trasferta in Puglia sul campo del Lecce, valida per la 26° giornata del campionato di Serie A.

L’undici di Simone Inzaghi vuole mettere un altro mattoncino verso lo scudetto, con l’obiettivo di tenere a debita distanza Juventus e Milan in classifica. Ampio turnover stavolta per l’allenatore piacentino deve rinunciare a tre titolarissimi come Sommer, Thuram e Acerbi, con Barella e Calhanoglu (il turco non è al meglio) indiziati inoltre a tirare il fiato dal primo minuto nella sfida del ‘Via del Mare’. Tra i pali quindi al posto del nazionale elvetico ci sarà Audero, al primo gettone in campionato. Chance per Frattesi e probabilmente per Asllani in mediana, mentre nelle retrovie Bisseck è stato provato tra i titolari al posto di Pavard. A riposto inizialmente anche Bastoni (diffidato) con Carlos Augusto che arretrata nella posizione di braccetto. Sulla corsia destra spazio a Dumfries, in avanti invece sorpasso di Sanchez ai danni di Arnautovic al fianco di capitan Lautaro Martinez.

⛔️🇨🇭 #Inter – #Sommer non ha smaltito completamente l’attacco influenzale degli ultimi giorni e non sarà convocato per la trasferta di domani a #Lecce. Tra i pali prima in campionato per #Audero, in attacco sorpasso di #Sanchez su Arnautovic 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/lrsL7VN04r — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 24, 2024

D’Aversa nello scacchiere leccese deve rinunciare agli squalificati Pongracic e Dorgu davanti a Falcone: spazio a Gallo sulla sinistra, mentre in mezzo Touba dovrebbe spuntarla su Blin. In attacco sicuri del posto Almqvist e Krstovic, con Oudin favorito sul recuperato Banda per completare il tridente dei salentini.

Lecce-Inter, probabili formazioni e dove vederla in TV

Lecce-Inter, match della 26° giornata del campionato di Serie A, sarà diretto dall’arbitro Doveri della sezione di Roma (Valeri al VAR).

La sfida in programma alle 18 al ‘Via del Mare’ verrà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. L’Inter capolista arriva alla sfida dopo sei successi consecutivi in campionato e mercoledì affronterà nel recupero l’Atalanta. Il Lecce, a +4 sulla zona retrocessione e che nelle ultime sei gare ha conquistato soltanto una vittoria, nel prossimo weekend sarà di scena nello scontro salvezza sul campo del Frosinone.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo; Kabia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. A disposizione: Borbei, Samoa, Venuti, Esposito, Blin, Berisha, Rafia, Banda, Pierotti, Piccoli, Bournete, Sansone. A disposizione: D’Aversa

Indisponibili: Dermaku, Brancolini

Squalificati: Pongracic, Dorgu

Diffidati: Banda, Rafia

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Galligaris, Darmian, Pavard, Bastoni, Buchanan, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Sarr, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Acerbi, Cuadrado, Sensi, Thuram, Sommer

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bastoni