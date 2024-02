Tegola Inter, il titolarissimo non ce la fa: salta la trasferta di Lecce

Fugati anche gli ultimi dubbi: assenza pesante per l’Inter, che dovrà fare a meno di un suo punto fermo in vista della trasferta di Lecce

Archiviata l’ottima serata di Champions, l’Inter si proietta nuovamente al campionato con la volontà di allungare ancora il distacco sulla Juventus seconda. La trasferta di Lecce, sotto questo punto di vista, può rappresentare un banco di prova importante non tanto in termini di classifica quanto soprattutto nell’economia della gestione delle forze.

A tal proposito c’è un’ultim’ora su cui porre l’accento. Alle prese con un attacco influenzale, Sommer non sarà convocato per la trasferta di domani a Lecce. Tra i pali, dunque, farà il suo esordio in campionato Audero. Protagonista di una stagione esaltante, l’estremo difensore elvetico è stato dunque costretto ad alzare bandiera bianca alla luce dell’attacco influenzale che lo ha debilitato da alcuni giorni. Al “Via del Mare” ci sarà dunque spazio per Audero.

Rotazioni inevitabili anche in attacco. Alla luce dell’assenza di Marcus Thuram, è corsa a due tra Sanchez e Arnautovic per un posto da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Nelle ultime ore il cileno ha superato il collega di reparto austriaco e, salvo nuovi dietrofront, sarà proprio Sanchez ad affiancare il capitano dell’Inter.