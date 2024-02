Email alla Juve, l’offerta raddoppiata non basta: “È incedibile”

In attesa di scogliere il nodo sul futuro di Allegri in panchina, la dirigenza della Juventus ha iniziato le manovre per il mercato della prossima estate

Tanti punti interrogativi nella Juventus tra presente e futuro. I bianconeri attraversano un momento di flessione in campionato dopo un’ottima prima parte di stagione, con soli due punti conquistati nelle ultime quattro partite.

Massimiliano Allegri è finito nuovamente sulla graticola e il suo destino sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ rimane incerto in vista della prossima stagione. Il tecnico ha ancora un anno di contratto e non prima di aprile ci sarà il vertice decisivo con la dirigenza per sciogliere le riserve sulla sua permanenza o meno alla guida della Juve. Intanto Cristiano Giuntoli si è mosso in anticipo per costruire la squadra per la prossima estate e sono diversi i nomi sul taccuino del responsabile dell’area tecnica dei bianconeri. L’ex Napoli dovrà decidere anche sul destino di tanti giovani che stanno ben figurando, Soulé e Yildiz in primis.

Calciomercato Juventus, Yildiz non si tocca: due di picche all’Arsenal

L’argentino è una delle rivelazioni del campionato con la maglia del Frosinone, squadra dove è sbarcato in prestito la scorsa estate e con cui è già andato in doppia cifra nel campionato di Serie A.

Per la Juventus un’eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza secca e Giuntoli potrebbe sacrificarlo se arrivasse alla Continassa un’offerta pesante in estate, ovvero tra i 35 e i 40 milioni di euro. Soulé è seguito specialmente in Premier League, dove ad attirare l’attenzione delle compagini inglesi è anche un altro gioiellino dei bianconeri come Kenan Yildiz. In poco tempo il baby turco si è guadagnato una maglia da titolare nello scacchiere di Allegri e nelle intenzioni della Juve, a differenza di Soulé, sarà un alfiere della squadra del futuro.

Al club bianconero di recente è arrivata una email dall’Arsenal con un’offerta da 40 milioni di euro per Yildiz. Subito rispedita al mittente dalla ‘Vecchia Signora’ che reputa incedibile il fantasista classe 2005 e che probabilmente non lo cederebbe nemmeno per il doppio della cifra. Destini opposti per Soulé e Yildiz…