DIRETTA Serie A, Salernitana-Monza | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Seconda partita del sabato, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, tra la Salernitana e il Monza

Dopo la sfida tra Sassuolo ed Empoli che ha aperto il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo Salernitana e Monza in un match decisamente importante per entrambe le squadre per motivazioni decisamente diverse.

Esordio casalingo per il nuovo allenatore dei padroni di casa, Fabio Liverani che ha sostituto l’esonerato Filippo Inzaghi, dopo il rotondo 4-0 subito nel turno precedente dall’Inter capolista di Simone Inzaghi. Il 47enne trainer capitolino è chiamato ad una vera e propria impresa, quella di salvare una squadra desolatamente ultima in classifica e a cui manca la vittoria dal 30 dicembre dello scorso anno: 1-0 sul campo del Verona di Marco Baroni. Di contro, i brianzoli del tecnico Raffaele Palladino arrivano a questo appuntamento con l’umore alle stelle dopo il netto 4-2 rifilato al Milan di Stefano Pioli nella scorsa giornata di campionato. La classifica sorride ai biancorossi che, adesso, guardano anche alla zona Conference League, distante appena otto punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-MONZA

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Weissman. All. Liverani

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Mari, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Bologna** 48, Atalanta 45*, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 36*, Torino 36, Monza 33, Genoa 30, Empoli** 25, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Sassuolo 20*, Verona** 20, Cagliari 19, Salernitana 13

*Una partita in meno

**Una partita in più