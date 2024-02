Lukaku ‘salvato’ da Svilar col Feyenoord e sui social: “Ogni volta che si arriva al dunque…”

Prestazione non particolarmente positiva quella di ieri per Romelu Lukaku, centravanti della Roma di Daniele De Rossi, che non è riuscito ad andare a segno contro il Feyenoord: le ultimissime notizie sulla Serie A e sull’Europa League

La Roma di Daniele De Rossi ha vinto un’altra battaglia contro il Feyenoord. In quella che ormai sembra una vera e propria rivalità di carattere europeo fra i giallorossi e la compagine olandese, la serata di ieri ha aggiunto un nuovo capitolo alla storia fra le due società rivali nel 2022 nella prima finale della storia della Conference League.

Allora fu la Roma a trionfare, così come ieri sera quando, al termine dei tempi supplementari, la squadra allenata da Daniele De Rossi è riuscita ad imporsi a calci di rigore contro i ragazzi allenati da Slot. Mile Svilar, partito come secondo portiere in questa stagione, è stato decisivo con ben due rigori parati che hanno cancellato anche l’errore dal dischetto di Romelu Lukaku che, con una rincorsa ‘alla Zaza‘ si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore del Feyenoord. Non solo, anche durante la partita il belga non è riuscito ad incidere e, più in generale, da quando è arrivato De Rossi sulla panchina della Roma, Big Rom ha realizzato appena due gol.

Roma-Feyenoord, le reazioni social al momento no di Lukaku

Su X, meglio conosciuto come Twitter, i tifosi si sono sbizzarriti nel commentare la prestazione ed il momento di Romelu Lukaku fra critiche ed ironia. Uno per esempio ha twittato: “Quindi è finita la striscia di Lukaku Ogni volta che si arriva al dunque…nelle fasi calde Strano“.

Un altro invece l’ha messa ancora di più sul poetico e sul campo delle ipotesi creando una vera e propria storia sulla serata di ieri di Lukaku: “Mi piace pensare sia andata così: guardando Lukaku in partita, verso la fine DDR (De Rossi, ndr) ha pensato “questo me sbaja pure il rigore”. “Ma non lo tolgo sennò me lo perdo fine a fine anno quindi dovranno pensarci gli altri a passare”. E siamo passati”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SUL MOMENTO DI ROMELU LUKAKU

Lukaku non aveva mai sbagliato un rigore in Serie A, poi alla Roma 0/2, è una barzelletta — ODIO ROTTERDAM 🦊🏆🇭🇲 (@SpinaFan) February 23, 2024

Quindi è finita la striscia di #Lukaku

Ogni volta che si arriva al dunque…nelle fasi calde

Strano https://t.co/EFUtTKb7ve — Ernesto Tomas (@Tomas1374) February 23, 2024

Mi piace pensare sia andata così: guardando Lukaku in partita, verso la fine DDR ha pensato “questo me sbaja pure il rigore”. “Ma non lo tolgo sennò me lo perdo fine a fine anno quindi dovranno pensarci gli altri a passare”. E siamo passati. — Maison Briacato (@putipo) February 23, 2024