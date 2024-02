Juve, tra i due litiganti non gode nessuno: “Allegri e Chiesa andranno via”

La Juve si prepara ad una vera e propria rivoluzione con gli addii di Allegri e Chiesa nel corso della prossima sessione estiva di mercato

Sono bastate quattro partite e due punti conquistati per complicare terribilmente il campionato della Juventus: dal match casalingo con l’Empoli alla trasferta di Verona, i bianconeri hanno perso contatto dall’Inter capolista e hanno visto svanire la possibilità di vincere lo scudetto.

Mesi importanti dunque per una squadra che deve pensare anche al futuro: l’obiettivo è quello di costruire una rosa in grado di essere competitiva sia in Italia sia a livello internazionale. Diversi i punti di domanda a partire dall’allenatore. Allegri, in questa stagione, è finito più volte nel mirino della critica e gli ultimi risultati non lo hanno sicuramente aiutato.

Il suo contratto con la Juventus scade nel 2025 ma non è da escludere che possa lasciare i bianconeri nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Sul futuro di Allegri ha voluto dire la sua Stefano Mauri. L’ex centrocampista della Lazio è intervenuto, ai microfoni di TvPlay, nel corso del programma Gol di Tacco. “Per me Chiesa e Allegri andranno via” queste le parole di Mauri che poi ha continuato: “La Juve farà il mercato grazie alle cessioni”.

L’ex centrocampista ha parlato non solo di Allegri ma anche di Chiesa: l’esterno azzurro, in questa stagione, sta faticando ad avere quella continuità di rendimento che ci si aspetta da un giocatore con le sue caratteristiche. Il classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2025 e, come vi abbiamo anticipato, il rinnovo con la Juve è legato alla permanenza o meno di Allegri in panchina.

Vlahovic, arriva la sentenza in diretta: “Soffre i big match”

Stefano Mauri, sempre in ambito Juventus, ha voluto toccare l’argomento Vlahovic. Queste le sue parole: “Deve migliorare nelle gare di cartello, entra in campo con eccessiva tensione”. L’ex centrocampista ha poi voluto sottolineare: “Non è facile gestire i big match perché tutti si aspettano molto da uno come lui”.

L’ex Fiorentina è un centravanti dalle qualità indiscusse: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e decisamente pericoloso all’interno dell’area di rigore avversario. Rappresenta un punto fermo della Juventus e, in questa stagione, è stato più volte decisivo. La squadra, in sua assenza, perde molto a livello di pericolosità offensiva. Per finire al meglio il campionato ed imporsi in Coppa Italia, i bianconeri hanno assolutamente bisogno del miglior Vlahovic.