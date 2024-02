Il Milan cade in casa del Rennes e i tifosi si dividono su Pioli: “È incredibile”

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di ieri, con qualche difficoltà ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Europa League: andiamo a vedere le reazioni social alla sconfitta contro il Rennes dei rossoneri

Il Milan, ieri sera, è stato battuto dal Rennes in occasione del playoff per gli ottavi di finale di Europa League. Una sconfitta indolore per i rossoneri che, con il 3-0 dell’andata, si presentavano in Francia relativamente tranquilli del risultato acquisito, ma che hanno trovato di fronte una compagine organizzata e attenta che, fino al fischio finale, ha combattuto per cercare uno spiraglio di qualificazione contro i ragazzi di Pioli che non hanno particolarmente brillato nonostante le reti messe a segno da Luka Jovic e Rafael Leao.

Una sconfitta che non pesa troppo, ma che comunque fa discutere anche in virtù della sconfitta di domenica sera, allo U-Power Stadium, in casa del Monza di Raffaele Palladino. Due gare consecutive che hanno fatto tornare molti dubbi sulla gestione tecnica di Stefano Pioli, nel mirino di diversi tifosi sin dall’inizio dei problemi in questa stagione, ovvero a partire dal mese di ottobre. Andiamo a leggere le reazioni social alla sfida fra Rennes e Milan

Rennes-Milan, una sconfitta che fa discutere: le reazioni social

Le reazioni su X della sconfitta contro il Rennes in trasferta sono state le più disparate. Ci sono stati alcuni che hanno difeso l’operato di Stefano Pioli: “Chukwueze e Okafor hanno fatto pietà, dimostrando ulteriormente che Pioli ha fatto bene a schierarli in campionato dove non ci sono più obiettivi e a schierare i titolari in Europa League. Sta compiendo un autentico miracolo con una rosa di soli 11 giocatori buoni”.

Altri invece hanno attaccato, senza particolari filtri, il lavoro del tecnico ex Lazio e Bologna che, nel 2022, ha vinto lo scudetto proprio sulla panchina del Milan: “Se Pioli riesce non dico ad arrivare quinto (quest’anno è davvero impossibile anche per lui) ma a farsi risucchiare nella lotta al quarto posto, l’esonero non sarà abbastanza”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLA POSIZIONE IN PANCHINA DI PIOLI AL MILAN

È incredibile come i tifosi si dimenticano in fretta, #Pioli due stagioni fa vinceva un campionato con una squadra mediocre, oggi è per alcuni è l’allenatore peggiore della storia del #Milan, saranno gli stessi che ai tempi senza social volevano cacciare #ancelotti — Stratos 72 (@Profesionalbike) February 23, 2024

Se Pioli riesce non dico ad arrivare quinto (quest’anno è davvero impossibile anche per lui) ma a farsi risucchiare nella lotta al quarto posto, l’esonero non sarà abbastanza Servirà una punizione esemplare — AnfetaMilan (@AnfetaMilan) February 23, 2024

Una cosa è certa

Se neanche dopo ieri hai capito che bisogna cambiare allenatore, non siamo in mano a degli incompetenti ma semplicemente a dei non vedenti. Pioli sarebbe l'ultimo dei problemi davvero nel caso. — COMUNICHIAMO ANCHE TROPPO (@black71511) February 23, 2024