“È stato ad una notte dal Milan”: ecco come poteva cambiare la corsa scudetto

Il campionato italiano avrebbe potuto essere completamente differente, la rivelazione in diretta: “È stato ad una notte dal Milan”

Tornando indietro all’estate scorsa, la decisione chiave che cambia il Milan è quella di accettare i milioni del Newcastle per Sandro Tonali. La dirigenza meneghina, poi, ha investito quella somma sul mercato per rivoluzionare la squadra e consegnare a Stefano Pioli un organico quasi completamente rinnovato.

Le difficoltà dovute all’integrazione di tanti elementi nuovi erano messe in conto dalla società meneghina, anche se il campionato era iniziato subito a ritmi molto alti e con tanti punti all’attivo. Dalla pesante sconfitta nel derby, però, le certezze del Milan si sono incrinate e il tecnico emiliano non è più riuscito a trovare l’alchimia giusta per dare sicurezze alla squadra. La vera sliding door riguardo alla stagione del Milan, però, risale proprio al mercato: ecco come poteva cambiare il campionato in corso.

“Thuram è stato ad una notte dal Milan”: Rivelazione su Tv Play

Nel corso del programma Ti Amo Calciomercato, in onda tutti i giorni alle 13.30 su Tv Play, Pietro Mazzara ha rivelato un retroscena che avrebbe potuto cambiare la stagione di Inter e Milan: “Thuram è stato estremamente vicino al Milan quest’estate”.

L’attaccante francese si è adattato benissimo al mondo nerazzurro, formando una coppia che sfiora la perfezione con Lautaro Martinez. Eppure, avrebbe potuto essere protagonista del derby della Madunina a maglie invertite. Il giornalista continua: “L’Inter ha una strategia diversa per quanto concerne i parametro zero, nel senso che tende ad accontentare i procuratori a livello economico. Però possiamo dire che Thuram è stato ad una notte dal vestire la maglia del Milan”. Una sola notte che avrebbe potuto consegnare il figlio d’arte a Stefano Pioli, formando con Olivier Giroud una coppia di attaccanti di alto profilo: proprio come accade nella nazionale francese, dove hanno condiviso il campo diverse volte.