Due partite rinviate: richiesta UFFICIALE dopo la tragedia

Due club della Liga chiedono il rinvio delle rispettive partite: un incendio devastante ha sconvolto tutti

Ore di autentico dramma e paura in quel di Valencia per l’incendio che nelle scorse ore ha fermato la città.

L’incendio si è sviluppato al quinto piano di un edificio nel quartiere Campanar ed ha già provocato, come comunicato dalle autorità, ben quattro vittime nel palazzo composto da due torri. Almeno 14 i feriti per una disavventura che ha colpito, e non poco, anche le squadre della Liga con sede a Valencia.

In particolare lo stesso Valencia CF ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza chiedendo anche il rinvio della gara contro il Granada: “Dal Valencia CF siamo devastati dal terribile incendio di questo giovedì in Avenida Maestro Rodrigo nel quartiere Campanar, a Valencia, e vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e il nostro affetto alle famiglie e agli amici delle vittime. Il Club si rammarica profondamente di quanto accaduto, vuole inviare molta forza a tutte le vittime e ringraziare pubblicamente l’encomiabile lavoro dei servizi di emergenza”.

Valencia e Levante, chiesto il rinvio delle partite

Nella nota ufficiale del Valencia si legge anche la richiesta di rinvio della partita col Granada: “Allo stesso modo, il Club ha elaborato la richiesta di rinviare la partita di sabato contro il Granada CF allo Stadio Nuevo Los Cármenes”.

Discorso molto simile anche per il Levante che giocherebbe in casa contro l’Andorra domani: “Il Levante UD ha chiesto alla Liga di rinviare la partita corrispondente alla 28a giornata di LaLiga Hypermotion che la squadra del Levante giocherà contro l’FC Andorra domani, sabato alle 21 allo stadio Ciutat de València. Questa richiesta è motivata dal tragico evento accaduto ieri pomeriggio nella capitale del Túria dopo l’incendio di un’abitazione nel quartiere Campanar”.