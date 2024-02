CR7 ai quarti di Champions, Benzema trova Milinkovic-Savic: il report completo

Cristiano Ronaldo ai quarti di Champions League asiatica, Benzema affronterà Milinkovic-Savic: il report completo delle gare

Si è concluso il turno valido per gli ottavi di finale della Champions League asiatica e non sono mancati gol e sorprese. Dopo le partite d’andata della scorsa settimana, è andata in archivio anche la tre giorni che ha svelato i club che hanno ottenuto il pass per i quarti, in programma tra due settimane.

Da mesi, sulle pagine di Calciomercato.it vi raccontiamo le gesta dei club arabi, coinvolti proprio nella competizione internazionale che comprende le squadre dell’Asia. Dalla scorsa stagione sono riuscite a qualificarsi l’Al-Hilal, oggi primo in Saudi Pro League, l’Al-Nassr che insegue al secondo posto e infine l’Al-Ittihad, che occupa la quinta posizione in classifica nel campionato in corso.

Nelle sfide d’andata l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic si era imposto per 3-1 in trasferta con il gol del solito Mitrovic, l’Al-Nassr aveva vinto di misura per 1-0 contro un’altra società araba, l’Al Feiha, mentre l’Al-Ittihad che non se la passa benissimo, non era andato oltre lo 0-0 contro gli uzbechi del Navbahor Namangan.

CR7 segna sempre, Mitrovic pure: sarà sfida a Benzema

Prima di concentrarci sui club arabi, facciamo un appunto sugli altri club che hanno conquistato i quarti di finale: l’Al-Ain dagli Emirati Arabi, il Jeonbuk dalla Corea, l’Ulsan sempre dalla Corea, lo Shandong Taishan dalla Cina e lo Yokohama dal Giappone. Nessuna tra queste appare come grande favorita.

E i club di Saudi Pro League? L’Al-Nassr ha conquistato i quarti battendo per un totale di 3-0 l’Al Feiha con il gol, al ritorno, del solito Cristiano Ronaldo. Per il portoghese, sulla sua strada, ci sarà l’Al-Ain, che non appare un avversario impossibile. A vincere, tanto per cambiare, è stato anche l’Al-Hilal, che non perde dall’estate. Ancora a segno Mitrovic, nel 3-1 contro il Sepahan spazzato via per un totale di 6-2 tra andata e ritorno.

Ai quarti la sfida sarà tutta araba contro l’Al-Ittihad, che nella serata di ieri ha vinto 2-1 con non poche problematiche. I giallo-neri sono passati in svantaggio per un autogol di Benzema, ma sono poi riusciti a ribaltare la partita grazie al solito Hamdallah. Negli ultimi 5 incroci tra Al-Hilal e Al-Ittihad sono arrivate 4 vittorie dei biancoblu (una ai supplementari) e un pareggio. L’Al-Ittihad non vince lo scontro dal 2021 e quest’anno in campionato ha sì messo in difficoltà la rivale, ma ha perso 4-3 con tripletta di Mitrovic.

Ci si aspetta dunque tanto spettacolo per le partite in programma la settimana del 4 marzo (andata) e 11 marzo (il ritorno). I pronostici prevedranno che almeno due squadre arabe passino il turno e poi, se così sarà, spazio all’ennesimo derby questa volta tra Al-Nassr e Al-Hilal, una finale anticipata, con quest’ultimi battuti in finale lo scorso anno dall’Urawa Red Diamonds e detentori del maggior numero di Champions asiatiche vinte.