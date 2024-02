Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: 26esima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della 26esima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Nuovo turno di Serie A che si apre con la sfida fra il Bologna di Thiago Motta ed il Verona di Marco Baroni. L’Inter è impegnata a Lecce domenica pomeriggio mentre la Juventus ospita il Frosinone. Big match domenica sera a San Siro dove il Milan riceve l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Consigli Fantacalcio e probabili formazioni Serie A giornata 26

Bologna-Verona venerdì ore 20:45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin.

TOP: Zirkzee sì! Folorunsho sta volando

FLOP: Cabal non ci convince

RISCHIATUTTO: Attenzione a Aebischer

Sassuolo-Empoli sabato ore 15

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Marin, Cacace; Żurkowski, Cambiaghi; Niang.

TOP: Pinamonti vuole il gol dell’ex. Zurkowski è in forma

FLOP: Viti non è la nostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Niang sta facendo molto bene

Salernitana-Monza sabato ore 18

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Pellegrino, Manolas, Pasalidis; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Candreva, Dia, Tchaouna.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric.

TOP: Candreva e Colpani, fantasia tutta italiana

FLOP: Pasalidis no!

RISCHIATUTTO: Attenzione a Ochoa

Genoa-Udinese sabato ore 20.45

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

TOP: Retegui e Lucca possono regalare gioie in questa sfida

FLOP: Sabelli non ha il bonus nel sangue

RISCHIATUTTO: Zemura ci sta piacendo

Juventus-Frosinone domenica ore 12.30

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Yildiz.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Reinier.

TOP: Yildiz vuole replicare quanto fatto a Frosinone. Occhio a Soulé

FLOP: Lirola non stavolta

RISCHIATUTTO: Rugani può far bene

CAGLIARI-NAPOLI domenica ore 15:00

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Politano può rialzarsi! Gaetano per il gol dell’ex

FLOP: Dossena a rischio malus!

RISCHIATUTTO: Pavoletti può sorprendere in ogni momento!

LECCE-INTER domenica ore 18:00

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

TOP: rilanciate Frattesi! Lautaro è sempre un’ottima chiamata!

FLOP: Touba si può tenere fuori

RISCHIATUTTO: Sanchez per stupire tutti

MILAN-ATALANTA domenica ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

TOP: Giroud e Koopmeiners le certezze! Theo e De Ketelaere a caccia di bonus

FLOP: de Roon porta pochi bonus

RISCHIATUTTO: Lookman può tornare in tempo!

ROMA-TORINO lunedì ore 18:30

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Sazonov, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

TOP: Pellegrini non si ferma piĂą! Promossi El Shaarawy e Zapata

FLOP: non fidatevi di Sazonov

RISCHIATUTTO: Bellanova può far male ancora!

FIORENTINA-LAZIO lunedì ore 20:45

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.

TOP:  Fiducia a Gonzalez e Immobile! Sì a Luis Alberto e Quarta

FLOP: tenete fuori Lazzari

RISCHIATUTTO: Duncan è spesso sottovalutato