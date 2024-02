Kroos alla Juve: l’annuncio definitivo della stella del Real Madrid

Toni Kroos ha annunciato una decisione a sorpresa per i prossimi mesi mentre per la stagione 2024/25 le opzioni sono sostanzialmente due

La Juventus si prepara già ad affrontare quella che, con ogni probabilità, sarà la stagione del ritorno in Champions League. Più o meno tutti i reparti subiranno delle modifiche importanti, che saranno anche di conseguenza alle offerte che arriveranno sulla scrivania di Giuntoli. In attacco sono praticamente tutti in vendita, da Vlahovic a Chiesa, compreso Yildiz in cui il club bianconero crede ma consapevole di poter fare una ricchissima plusvalenza.

A centrocampo si cambierà tanto e molto dipenderà anche dal futuro di Adrien Rabiot. Ma la mediana è sicuramente il reparto per cui Giuntoli sta pianificando degli investimenti importanti. Non a caso si fanno i nomi di Samardzic e soprattutto Koopmeiners, ma per l’olandese servirà un esborso enorme visto che l’Atalanta chiede almeno 50 milioni. Per questo, insieme al futuro, la Juve non esclude mai gli eventuali colpi ad effetto per il presente. Non a caso in questi giorni sono tornati a circolare profili come Jorginho e Toni Kroos, vecchio pallino bianconero che resta in scadenza di contratto con il Real Madrid.

Kroos annuncia il ritorno in nazionale: e dopo l’Europeo la decisione è già presa

Il futuro del tedesco non è ancora chiaro, ma intanto in queste ore lo stesso fuoriclasse dei Blancos ha dato un annuncio importante: “Tornare a giocare per la Germania a marzo. Perché? Perché l’allenatore me lo ha chiesto, sono dell’umore giusto e sono sicuro che fare bene agli Europei è molto più possibile di quanto la maggior parte creda in questo momento”.

Il mirino è quindi ovviamente su Euro 2024, dove alcuni calciatori della Juventus – chissà – magari già lo affronteranno. Kross aveva lasciato la nazionale oltre due anni fa, pensava fosse la scelta giusta. A 34 anni si sente pronto a dare ancora qualcosa alla Germania e al ct Nagelsmann, dopo averne parlato ovviamente già con il Real e il mister Ancelotti. Un’ennesima dimostrazione di onestà che fanno parte del legame col Madrid e della sua enorme professionalità. La decisione di tornare in nazionale, in ogni caso, non avrebbe assolutamente nulla a che vedere – assicurano in Spagna – con la sua prossima squadra di club. Non è ancora chiaro infatti il destino di Kroos al termine degli Europei in casa. Secondo ‘Marca’ lo scenario non è cambiato: se non continuerà a giocare con il Real Madrid (e Ancelotti spingerà per questo) allora sarà ritiro dal calcio giocato. Apparentemente, quindi, nessuno spiraglio per la Juventus.