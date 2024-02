Due colpi con l’addio di Chiesa e uno tra Kroos e Jorginho: Giuntoli ribalta la Juve

Iniziate le grandi manovre in casa Juventus: diversi gli obiettivi nella lista del Dt Giuntoli per il prossimo mercato estivo

La Juventus vede sfuggire il sogno scudetto e la rincorsa all’Inter capolista in campionato, con Massimiliano Allegri che vuole blindare al più presto l’accesso in Champions League.

L’obiettivo minimo stagionale è il quarto posto alla Continassa, oltre a portare un trofeo a casa con la Coppa Italia. Ormai complicata una possibile remuntada nei confronti della rivale nerazzurra, ormai lanciata verso la seconda stella. Messo in cassaforte il pass Champions, solo successivamente la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ affronterà l’argomento sul futuro di Allegri e ovviamente quelle che saranno le mosse per la prossima estate. Giuntoli e Manna peraltro si sono già messi al lavoro, specialmente per tra centrocampo e attacco per rinforzare adeguatamente la rosa bianconera. Sarà fondamentale capire anche quale sarà il futuro di Chiesa per programmare le operazioni in entrata, con la Juve che guarda il casa Lazio per l’eventuale sostituto.

Calciomercato Juventus, Giuntoli torna in pressing su Zaccagni

Oltre a Felipe Anderson, Giuntoli ha rimesso nel mirino Zaccaghi che è un vecchio pallino del Dt bianconeri fin dai tempi del Napoli.

Il fantasista italiano è lontano al momento dal rinnovo con il patron Lotito e potrebbe lasciare la capitale a un anno dalla scadenza per 15-20 milioni di euro. L’Ingaggio di Zaccagni, inoltre, farebbe respirare le casse della Juventus visto che guadagna la metà rispetto a Chiesa. Situazione evidentemente da monitorare, così come le altre occasioni in mezzo al campo. Oltre ai tanti giovani e alla linea verde che la società sta portando avanti, serve aggiungere esperienza internazionale con il ritorno in Europa ma sempre nel pieno della sostenibilità. Ecco quindi che a centrocampo non tramontano le piste Kroos e Jorginho: il tedesco non ha ancora rinnovato con il Real Madrid, mentre l’italo-brasiliano si svincolerebbe in estate se l’Arsenal non farà scattare l’opzione di rinnovo. Le grandi manovre sono appena iniziate alla Continassa.