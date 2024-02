Chiesa è un rebus: 45 milioni e la Juventus cambia idea

Momento difficile per la Juventus e Federico Chiesa: rinnovo lontano per il numero sette che potrebbe lasciare Torino la prossima estate

La Juventus si interroga dopo il flop con l’Udinese, che allontana ulteriormente la ‘Vecchia Signora’ dal sogno scudetto.

L’Inter vola a +7 in classifica sui bianconeri e ha ancora una partita da recuperare. Soltanto un punto nelle ultime tre partite per la squadra di Massimiliano Allegri, sconfitta peraltro nello scontro diretto di San Siro dalla capolista di Inzaghi. Pagata a caro prezzo l’assenza per infortunio Vlahovic, con Milik e Federico Chiesa che non sono riusciti a incidere nel duo offensivo. A far discutere è in particolare la prestazione del numero sette, rientrato dal primo minuto dopo gli acciacchi fisici dell’ultimo periodo. Chiesa non è riuscito a marcare la differenza e per larghi tratti della partita ha stazionato troppo lontano dalla porta dell’Udinese. L’ex Fiorentina è calato tanto dopo un inizio di stagione scoppiettante, complici appunto anche i continui stop per infortunio.

Calciomercato Juve, Chiesa in bilico tra rinnovo e addio

Oltre alle prestazioni e all’equivoco tattico, su Chiesa pende anche la spada di Damocle del rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2025.

Al momento, come spiegato anche da Calciomercato.it, c’è distanza tra le parti dopo i primi approcci di fine 2023 tra la dirigenza della Continassa e l’entourage del giocatore. La Juventus punta a spalmare l’ingaggio da 5 milioni di euro netti (oltre 9 al lordo) di Chiesa, mentre quest’ultimo ambisce a un contratto più ricco e in linea con il gemello Vlahovic. Il Dt Giuntoli cercherà una via di mezzo, anche per non finire la prossima estate nella delicata situazione che vedrebbe il classe ’97 a un solo anno dalla scadenza di contratto e dunque con il rischio di perderlo a parametro zero nel 2025. Dall’altro lato comunque, visto il rendimento altalenante, Chiesa non figura nella lista degli incedibili e potrebbe partire indipendentemente dal rinnovo se arrivasse alla Continassa un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Adesso, però, il futuro del numero sette passa soprattutto dal campo e dal riscatto con la Juve.