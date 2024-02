Juve-Frosinone: il futuro di Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge. Le prospettive per l’estate

A Frosinone giocano tre bianconeri in prestito: Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge. I ragazzi stanno facendo bene allo ‘Stirpe’, ma il futuro è da decifrare. E potrebbe essere lontano da Torino: ecco tutti gli scenari sul loro futuro

L’incrocio con il Frosinone di domenica rispolvera, in casa Juventus, i dossier inerenti ai prestiti dei tre calciatori bianconeri che stanno giocando quest’anno in Ciociaria agli ordini di mister Di Francesco.

La Juventus domenica tornerà in campo all’ora di pranzo contro il Frosinone. Le due formazioni non stanno attraversando un buon momento. I ragazzi di mister Di Francesco non vincono da un mese, l’ultimo risultato utile risale a fine gennaio col pareggio contro l’Hellas Verona e nelle ultime settimane hanno subito solo sconfitte, anche pesanti dal punto di vista del risultato.

I bianconeri di certo non se la passano meglio, è noto a tutti. L’ultimo pareggio, proprio contro il Verona, ha sancito il secondo punto in quattro gare. Insomma, poca roba. Contro la formazione frosinate serve un’inversione di marcia. Società, quella ciociara, che ha in rosa tre prezzi pregiati del settore giovanile bianconero. Si tratta di Kaio Jorge, Enzo Barrenechea e Matias Soulé, tutti in prestito secco.

Calciomercato Juventus, cosa farà Giuntoli con Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea

L’asse Torino-Frosinone si è acceso nel corso della passata estate. Il ds Guido Angelozzi ha stretto un rapporto di proficuo e reciproco interesse con la società bianconera. Il lavoro in sinergia tra le sue dirigenze ha permesso a entrambe le realtà di trarre beneficio.

Da un lato il Frosinone, piccola realtà di provincia che giova nel fare indossare la propria casacca a giovani di talento. Ragazzi che cercavano un maggiore impiego nella nostra Serie A e che stanno portando punti pesanti ai laziali. Dall’altro la Juventus, che ci guadagna di riflesso, vedendo il valore dei calciatori aumentare, dal punto di vista sia tecnico che del mercato.

Il futuro dei tre però potrebbe essere lontano da Torino e dalla Continassa. Si parta da Kaio Jorge. Il classe 2002 ha trovato maggiore continuità d’impiego, ma non ha dimostrato di essere sufficientemente pronto per un salto così grande. Deve giocare di più e sopratutto segnare di più. Un altro prestito potrebbe essere la soluzione ideale, salvo offerte allettanti che potrebbero indurre ‘Madama’ a cedere il cartellino del brasiliano. Per ciò che concerne i due argentini, Enzo Barrenechea (classe 2001) si è dimostrato un giocatore più pronto, che può dare continuità d’impiego e di prestazione in Serie A. Fa gola a tanti, su tutti il Genoa: per lui la Juventus chiede circa 20 milioni.

I discorsi più interessanti sono forse da fare su Matias Soulè, gioiello giallo-azzurro/bianconero che sta incantando il campionato. Il classe 2003 è già il recordman in termini di gol del Frosinone in A con dieci centri in stagione. E su di lui ci sono gli occhi di diversi club. Lui ha rifiutato l’Arabia a gennaio e aspetta le mosse della Juventus, che vede in lui una potenziale cessione ricca per finanziare il mercato. Il prezzo è non meno di 35 milioni di euro. In caso di cambio di guida tecnica, però, la cessione dell’esterno offensivo dovrà essere avallata anche da chi si siederà sulla panchina bianconera. Ad oggi, però, il futuro del ’18’ così come quello degli altri compagni in prestito pare lontano dal bianconero.