Jovic, operazione riscatto: così il Milan può festeggiare

L’attaccante serbo è pronto a tornare titolare contro il Rennes. Un’occasione per riscattarsi dopo l’espulsione e per prendersi il Milan

Luka Jovic sarà certamente uno degli osservati speciali del match di stasera tra il Milan e il Rennes. Stefano Pioli ha deciso di affidarsi ai suoi titolari per sfidare i francesi, nonostante il risultato netto dell’andata. Il ko di Monza deve essere subito messo in archivio e un ulteriore passo falso non è ammesso.

Un passo falso, quello contro i brianzoli, che è arrivato anche per colpa dell’attaccante serbo, ingenuo nel reagire alle provocazioni di Izzo. Rimanendo in dieci, praticamente per tutto il secondo tempo, il Milan ha così compromesso definitivamente la partita.

Jovic ora è chiamato a farsi perdonare per quanto accaduto domenica e per provare a riprendere un cammino virtuoso, che ha iniziato a dicembre. Il serbo aveva fatto male nei primi mesi, tanto da far pensare ad un suo addio immediato, ma dal gol contro il Frosinone ha cambiato letteralmente passo. La condizione fisica è migliorata e così ha iniziato a ritagliarsi un ruolo da protagonista in rossonero, soprattutto da subentrante. Gol nei match con Atalanta e Salernitana, prima delle reti decisive contro Udinese e ancora Frosinone. Nel mezzo anche una doppietta in Coppia Italia contro il Cagliari. In totale sono così sette i centri in stagione, in poco più di 780 minuti giocati.

Domenica è così arrivato questo errore, che ha un po’ frenato la sua corsa verso il rinnovo. Una corsa che Jovic vuole riprendere subito e contro il Rennes ha l’occasione per riscattarsi.

Milan-Jovic, il punto sul futuro del serbo

L’obiettivo del serbo è quello di guadagnarsi la permanenza in rossonero. Un obiettivo ancora alla portata. In estate, ricordiamo, le parti hanno stipulato un contratto che permette a Jovic e al Milan di rinnovare di comune accordo. Un accordo che ha diverse sfaccettature, ma è evidente che il Diavolo e l’entourage del centravanti potrebbero rivedere presto i termini.

L’idea di trasferirsi in Arabia Saudita o Turchia è ormai un ricordo lontano, ma sarà in estate che si deciderà il futuro di Jovic e molto dipenderà dalle scelte di Olivier Giroud. Se il francese dovesse decidere di rimanere in rossonero, rimandando il trasferimento in America, le possibilità di permanenza del serbo si abbasserrebbero. Il Milan a prescindere da tutto, infatti, ha deciso di regalarsi un giovane centravanti, con Zirkzee in cima alla lista dei desideri, e non cambierà idea.

Jovic potrebbe così anche rinnovare col Milan nelle prossime settimane ed essere poi ceduto per una cifra sui 10-15 milioni di euro, permettendo al Milan di mettere a bilancio un’ottima plusvalenza. D’altronde la scommessa Jovic si può ritenere positiva e in un modo e nell’altro il Diavolo vorrà riscattare la sua vittoria.