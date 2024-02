Zirkzee al Milan: i motivi di un affare non impossibile, Inghilterra permettendo

Le ultime sull’attaccante del Bologna, autore di dieci gol e sei assist in stagione con la maglia del Bologna, che tanto piace al Milan e in Inghilterra

Il 2024 è l’anno del bomber. Il Milan non può più rinviare l’investimento sul centravanti. In estate la squadra rossonera rischia di ritrovarsi senza Olivier Giroud, che in questi anni si è fatto carico del peso di tutto l’attacco.

Il francese non ha, infatti, ancora deciso se rimanere a Milano o trasferirsi in America, ma a prescindere dalla sua scelta, il Diavolo dovrà regalarsi un giovane bomber, che garantisca gol per il presente e per il futuro. Servirà dunque un investimento importante da almeno 40-50 milioni di euro per riuscire a centrare l’obiettivo e non è un segreto che in cima alla lista ormai da qualche settimana ci sia il nome di Joshua Zirkzee.

L’olandese, osservato da tempo dagli scout rossoneri, ha davvero convinto tutti. E’ il classico attaccante moderno, dotato di grande qualità e fisicità , capace di giocare per la squadra e di fare reparto da solo. Caratteristiche ben note a tutti, ma da questa estate, Zirkzee ha imparato anche a segnare, rendendolo davvero unico.

Milan, assalto a Zirkzee: le carte da giocarsi

E’ lui la prima scelta del Milan, che ha avviato i contatti con il Bologna, club con il quale ha ottimi rapporti. Il Diavolo ha chiaramente una carta importante da giocarsi per provare a convincere i rossoblu ed è quella di Alexis Saelemaekers.

Il belga sta facendo bene e può restare in Emilia-Romagna co un esborso di una decina di milioni. Ma l’ex Anderlecht non è l’unica pedina che può entrare nella trattativa: il Milan, infatti, proverà ad inserire anche un altro elemento, come può essere Lorenzo Colombo. Al Bologna, poi, piace Marco Nasti, che però, ha una valutazione decisamente più bassa rispetto al collega oggi al Monza.

Le carte per abbassare il cash, il Milan sembra, dunque, proprio averle e può sperare sulla volontà del calciatore che ad oggi vorrebbe continuare a giocare e a crescere in Italia. Il centravanti ha una clausola rescissoria da 40 milioni, che di fatto ne ha fissato il prezzo. E’ nota la possibilità del Bayern Monaco di riprenderlo, ma senza il sì di Zirkzee, per nulla propenso ad un ritorno in Germania, non se ne fa nulla.

Milan, insidia inglese per Zirkzee

L’insidia maggiore per il club rossonero, dunque, arriva dall’Inghilterra, con Manchester United e soprattutto Arsenal pronte a far saltare il banco. Non è certo da sottovalutare il fatto, poi, che l’entourage dell’olandese abbia ottimi rapporti in Inghilterra.

La partita, dunque, è tutta da giocare, senza dimenticare che in Italia altre squadre, oltre al Milan, potrebbero avere il cash per provarci per l’olandese se davvero dovesse partire il domino degli attaccanti. Il club rossonero, dunque, deve  fare in fretta.