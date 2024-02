“Ho mentito per restare al Milan”: la rivelazione che coinvolge Pioli

Il rossonero confessa tutto: “È sempre stato onesto con me. All’inizio della stagione mi disse: ‘Abbiamo fatto altre scelte, devi trovare una via d’uscita’”

Rivelazione a sorpresa che coinvolge Pioli e dunque il Milan. A parlare è un calciatore rossonero, uno di quelli che avrebbe potuto salutare la compagnia nelle scorse sessioni di calciomercato.

Intervistato da ‘L’Equipe’, Adli ha raccontato come è andata l’estate passata. Più precisamente confessato di aver detto una ‘bugia’ al suo allenatore per rimanere al Milan.

“Non ho mai mollato perché non ero messo male negli allenamenti – le parole del centrocampista francoalgerino – Secondo mister Pioli dovevo fare un salto tattico, come del resto tutti i giocatori che arrivano in Serie A. Avevo la necessità di migliorare in difesa e, inoltre, nel ruolo di trequartista c’erano già Brahim Diaz che stava facendo bene, e De Ketelaere che era stato il grande acquisto dell’estate. Ero in fase di apprendimento e partivo dietro, per cui era difficile conquistare un posto in campo…”.

“Pioli è sempre stato onesto con me – ha sottolineato Adli prima di svelare il divertente retroscena – all’inizio della stagione mi disse: ‘Abbiamo fatto altre scelte, devi trovare una via d’uscita‘. L’ho ringraziato e gli ho detto che poteva contare sulla mia serietà fino a quando non sarei andato via.

“Però poi sono rimasto nel gruppo e lui mi ha persino portato in tournée negli Stati Uniti – ha proseguito – In Usa mi ha detto che il club stava cercando un mediano difensivo, ma pensava che potessi dire la mia. Allora gli ho detto che avevo già giocato in quella posizione, anche se non sono nemmeno sicuro che sia vero…”, ha concluso Adli che in Europa League contro il Rennes partirà dalla panchina.