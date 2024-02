Probabili formazioni Rennes-Milan: riecco Leao, Loftus-Cheek in panchina

Le formazioni di Rennes-Milan, match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League, in programma stasera alle ore 18.45

E’ ancora Europa League per il Milan di Stefano Pioli. Dopo il pesante ko contro il Monza, il Diavolo torna a giocare contro i francesi. Si riparte del 3 a 0 dell’andata, un risultato che non può non far stare tranquilli i rossoneri, ma il tecnico di Parma vuole tenere alta la guardia.

Contro gli uomini di Stephan giocheranno dunque tanti titolari, con la speranza di poterli sostituire nella ripresa. Così in avanti ci sarà dal primo minuto Rafa Leao, con Christian Pulisic che si avvia a vincere il ballottaggio con Chukwueze. Va in panchina, invece, Olivier Giroud: avrebbe davvero poco senso mandare in campo il francese, con Jovic chiamato a scontare due turni di squalifica in Serie A.

A centrocampo va verso un turno di riposo Ruben Loftus-Cheek, che starà fuori così come Yacine Adli. Pioli si affiderà dunque a Musah, Bennacer e Reijnders, con l’algerino che potrebbe giocare in posizione più avanzata. Dietro spazio al quartetto che ha offerto più garanzie nell’ultimo periodo, Florenzi, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez. In porta chiaramente Mike Maignan.

Per quanto riguarda il Rennes, Stephan è pronto a schierare il consueto 4-4-2, con Terrier e Kalimuendo a guidare l’attacco. Dietro non si tocca l’ex Bologna Theate. A centrocampo, invece, le attenzioni principali saranno puntate su Desire Doue, ma attenzione alla carta Gouiri.

Le formazioni di Rennes-Milan

Ecco le formazioni di Rennes-Milan:

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doue; Terrier, Kalimuendo. All. Stephan

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Bennacer; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli

Rennes-Milan: dove vederla in tv

Rennes-Milan, che andrà in scena giovedì 22 febbraio, alle ore 18.45, verrà trasmessa in diretta sia su Sky Sport che su DAZN. Ma la sfida, valevole per il ritorno dei playoff di Europa League, sarà trasmessa anche su NowTv. Non sarà possibile vederla, invece, in chiaro su Tv8

Il calendario del Milan

E’ fitto ed impegnativo il calendario del Milan, con i rossoneri chiamati a giocare subito domenica sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per un match importante per blindare il terzo posto. Poi venerdì 1 marzo il Diavolo farà visita alla Lazio di Maurizio Sarri per un’altra sfida importante per la Champions.