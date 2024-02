HIGHLIGHTS | Uno-due micidiale, la Lazio sorride nel recupero a Torino

La Lazio si riscatta dopo la sconfitta interna col Bologna: biancocelesti corsari a Torino nel recupero della 21^ giornata

Dopo un primo tempo in ombra, la Lazio colpisce due volte il Torino e conquista tre punti importanti nel match valevole per il recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A.

Torino a un passo dal gol dopo appena cinque minuti con Sanabria che riceve da Bellanova e calcia di potenza col destro colpendo in pieno il palo. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio e per vedere un’altra occasione bisogna attendere il trentacinquesimo minuto di gioco quando Cataldi perde palla innescando la ripartenza granata con Ilic che apre per Bellanova, cross per Zapata che testa non trova la porta per poco.

Due minuti dopo ci prova Vlasic, ancora su suggerimento di Bellanova, ma Provedel risponde presente. Torino ancora pericoloso poco prima dell’intervallo con un bel colpo di testa di Masina sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ilic, ma la sfera termina ancora a lato.

Torino-Lazio: highlights, tabellino e classifica

Nella ripresa meglio la Lazio che alla prima vera occasione passa in vantaggio: il gol lo realizza al 51′ Guendouzi che riceve da Luis Alberto e batte un non impeccabile Milinkovic-Savic con un insidioso diagonale. Il Torino accusa il colpo e al 57′ gli ospiti raddoppiano: ancora una bella giocata di Luis Alberto che serve al limite dell’area Cataldi, bravo ad aprire il destro mandando la palla in buca d’angolo dopo il bacio al palo. Nel finale Lazio in dieci uomini per l’espulsione di Gila per somma di ammonizioni, ma la squadra di Sarri riesce a portare a casa l’intera posta in palio senza grandi affanni.

TORINO-LAZIO 0-2

51′ Guendouzi, 57′ Cataldi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Atalanta 45*, Bologna 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 36*, Torino 36, Monza 33, Genoa 30, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 10, Empoli 22, Sassuolo 20*, Veorona 20, Cagliari 19, Salernitana 13

*Una partita in meno

