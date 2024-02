DIRETTA Europa League, Rennes-Milan | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Rennes-Milan, ritorno degli spareggi di Europa League

Forte del 3-0 della gara di andata, il Milan è veramente ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Per vedere il proprio nome nell’urna di Nyon (domani alle 12 i sorteggi), ai rossoneri basterà veramente il minimo sindacale in casa del Rennes. Il vero fardello durante la preparazione di questa gara è stato lo strascico di critiche piovute addosso alla squadra dopo la sconfitta contro il Monza.

Il più bersagliato di tutti è stato Stefano Pioli, finito nel mirino per l’ampio turnover proposto in campionato. Dopo la batosta di San Siro, la squadra francese ha subito rialzato la testa, battendo per 3-1 il Clermont e portandosi a quattro punti dal quarto posto, occupato dal Lille. Nonostante il risultato dell’andata, mister Stephan ha chiesto ai suoi ragazzi una prova d’orgoglio davanti ai propri tifosi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Rennes-Milan

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, D. Douè, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. All. Stephan

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli