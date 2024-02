“Thiago Motta esonerato”: annuncio e colpo di scena

Tra gli allenatori più in voga nell’intero panorama europeo c’è senza dubbio Thiago Motta. Negli occhi di tutti la stagione del Bologna mentre spunta un annuncio dell’agente

Annata da favola per il Bologna che con Thiago Motta alla guida sta provando a raggiungere una vera e propria impresa: la qualificazione alla prossima Champions League.

Quinto posto per ora in classifica per i felsinei con 45 punti, gli stessi dell’Atalanta che attualmente occupa la piazza d’onore per arrivare all’Europa ‘che conta’. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti quindi quello che stanno vivendo al Dall’Ara con le giocate di Zirkzee e soci già scolpite nella memoria di tutti.

Una proposta di gioco moderna ed efficace, sempre votata alla qualità e alla ricerca del gioco collettivo e della giocata finalizzata alla zona offensiva del campo. Tutte componenti derivanti dal grande lavoro di Thiago Motta che sta suggellando il proprio percorso di maturazione provando ad ottenere un risultato storico alla guida del Bologna.

Calciomercato, l’agente di Thiago Motta svela: “Pecini tentò di esonerarlo allo Spezia”

Poi sarà anche tempo di pensare al futuro per Thiago Motta, monitorato da diverse big italiane, e non solo, in vista della prossima estate.

L’italo-brasiliano piace a tutti, ma non sono mancati momenti difficili nella sua carriera da allenatore. Allo Spezia infatti è arrivata una fase cruciale del suo percorso quando al culmine delle difficoltà è riuscito ad uscirne ottenendo alla fine ottimi risultati con i liguri.

Non tutto rose e fiori in bianconero come ammesso anche dallo stesso agente di Motta, Dario Canovi, che a ‘TeleLombardia’ ha ricordato un aneddoto su Pecini, ex ds dei liguri: “Pecini? Sicuramente ottimo scout, ma di allenatori capisce poco: allo Spezia tentò di esonerare Thiago più volte. Aveva addirittura contattato sei tecnici e prima di Napoli-Spezia era virtualmente esonerato. Ma vinse, rimanendo contro tutti”.

Cambiò quindi da quel famoso Napoli-Spezia la carriera in Serie A di Thiago Motta, che ad oggi è tra gli allenatori più desiderati del panorama italiano.