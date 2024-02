Serie A, l’annuncio è scioccante: “Potrei non giocare mai più”. La rivelazione dell’attaccante spaventa i tifosi

È ormai lontano dai campi di Serie A da oltre un anno. L’ultimo annuncio dell’attaccante spaventa i tifosi, potrebbe addirittura non tornare.

Sul canale Twitch ‘Jijantes’, Gerard Deulofeu ha parlato così del suo infortunio: “Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l’idea che io possa anche non riprendermi più. Da diversi mesi so che potrei non giocare mai più“.

L’attaccante dell’Udinese è fermo da più di un anno dopo l’operazione al ginocchio. Il suo rientro è ancora ignoto: “Ho avuto un infortunio nel 2020, il ginocchio era molto traumatizzato, ma sono riuscito a riprendermi. Ho subito poi un altro infortunio, per una terza volta e ci sono state delle complicazioni. Non posso dire molto perché ho un accordo con il mio club, ma dico solo che è un vero calvario, non potete immaginare quello che mi sta succedendo”. L’Udinese e la Serie A rischiano di perdere Deulofeu.