La Juventus anticipa la Premier: 30 milioni e scambio per chiudere

Giuntoli lavora sulla Juventus del futuro sul mercato: Il piano del Dt bianconero per l’attaccante rivelazione della Serie A

In attesa di decifrare quale sarà il futuro in panchina di Massimiliano Allegri, la Juventus ha iniziato le manovre sul mercato per la prossima stagione.

Un reparto sotto la lente d’ingrandimento è certamente l’attacco, con Chiesa soprattutto in bilico tra rinnovo e possibile addio dopo un campionato finora altalenante e frenato ancora una volta dagli infortuni. Il numero sette potrebbe essere il sacrificato eccellente sull’altare del bilancio senza la firma sul prolungamento, oltre che incassare un importante tesoretto per finanziare le operazioni in entrata. Il Dt Giuntoli ha messo nel mirino Felipe Anderson, ghiotta occasione visto che si libererebbe a parametro zero senza l’eventuale rinnovo con la Lazio.

Calciomercato Juventus, jolly Barrenechea per l’assalto a Gudmundsson

Sul taccuino della dirigenza della Continassa per il reparto offensivo figura tra gli altri anche Albert Gudmundsson, rivelazione con la maglia del Genoa.

Concorrenza agguerrita anche dalla Premier League per il 26enne gioiello islandese, valutato almeno 30 milioni di euro dai Grifoni dopo l’ottimo rendimento finora al primo campionato in Serie A (9 gol e 3 assist lo score personale). La Juventus per abbassare la valutazione potrebbe così giocarsi la carta Barrenechea, in evidenza in prestito con la casacca del Frosinone. Il club bianconero proverà a imbastire una trattativa, con il giovane centrocampista argentino classe 2001 che può essere comunque un jolly prezioso da sfruttare pure su altri tavoli, come nei discorsi con il Bologna per Calafiori e Ferguson, anche loro nei radar di Giuntoli per la Juve del futuro.