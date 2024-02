Inter, le reazioni all’infortunio di Thuram: “Potrebbe essere tristemente fondamentale”

Tegola in casa Inter che deve blindare ancor di più il primo posto nel campionato italiano di Serie A contro Lecce, Atalanta e Genoa e, verosimilmente, dovrà farlo senza Marcus Thuram, bloccato da un problema muscolare

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri, ha battuto l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

I nerazzurri, che al termine del primo tempo hanno perso Marcus Thuram per un problema muscolare, si sono dovuti affidare a Marko Arnautovic che, dopo due occasioni nitide fallite, è riuscito a segnare un gol pesantissimo per i discorsi qualificazione. Il bomber austriaco, arrivato nell’ultima estate di calciomercato, sta cercando fiducia e forse questa situazione potrebbe essere la sua occasione per rilanciarsi. Di contro c’è l’assenza dell’attaccante francese che, partita dopo partita, è diventato davvero fondamentale all’interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. La mancanza di Thuram, ancora non si sa per quanto, sicuramente si farà sentire e i tifosi, subito dopo l’uscita dal campo del giocatore ex Gladbach, sui social si sono sfogati in modo ironico e non solo su un infortunio che potrebbe pesare molto nel cammino stagionale della Beneamata di Simone Inzaghi.

Thuram si ferma: le reazioni dei tifosi su X

Su X molti tifosi dell’Inter hanno reagito in diverse maniere all’infortunio muscolare di Marcus Thuram che ha costretto l’attaccante francese a saltare tutto il secondo tempo della sfida contro l’Atletico Madrid. C’è chi per esempio ne ha captato una grande occasione per Marko Arnautovic: “L’infortunio di Thuram potrebbe essere tristemente fondamentale per dargli fiducia, adesso tocca a lui non deluderci“. Non solo, un altro tifoso invece la mette sul piano dell’umorismo: “Ho detto al mio responsabile in ufficio che non inizio a lavorare finché non ho notizie concrete su Thuram“.

C’è poi chi guarda al campionato italiano di Serie A e ai prossimi impegni della squadra di Simone Inzaghi: “non ci voleva sta roba di thuram ma almeno abbiamo allungato di molto sulle inseguitrici, che devono ancora giocare la partita tra loro. cerchiamo di vincere con lecce e genoa e portare a casa almeno un punto contro l’atalanta”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Ho detto al mio responsabile in ufficio che non inizio a lavorare finché non ho notizie concrete su Thuram. — Peppe Salines (@Peppe_Salines) February 21, 2024

l’infortunio di Thuram potrebbe essere tristemente fondamentale per dargli fiducia, adesso tocca a lui non deluderci pic.twitter.com/EwlshpHNuw — Ex Onanoide (@antizhanghiano_) February 21, 2024

non ci voleva sta roba di thuram ma almeno abbiamo allungato di molto sulle inseguitrici, che devono ancora giocare la partita tra loro. cerchiamo di vincere con lecce e genoa e portare a casa almeno un punto contro l’atalanta. — harry potter e il presidente maiale (@lautariana_) February 21, 2024

Thuram salta il big match contro la più in forma del campionato per colpa del rinvio, nella marotta league succede anche questo https://t.co/csM5N7Q4QA — PandArancio (@PandArancio) February 21, 2024