Hellas Verona sotto sequestro: UFFICIALE, le motivazioni del tribunale

Il tribunale del Riesame di Bologna ha fornito le motivazioni che hanno portato al sequestro preventivo delle azioni della società Star Ball Srl nell’Hellas Verona

Nel filone dell’inchiesta per bancarotta esploso nelle scorse settimane, il Tribunale del Riesame di Bologna aveva confermato il sequestro preventivo delle azioni di cui era a capo Setti, azionista unico dell’Hellas Verona.

Coordinata dalla Procura bolognese, l’inchiesta per bancarotta ha incanalato in maniera importante il calciomercato degli scaligeri, costretti a cedere molti dei suoi pezzi più pregiati. Difeso dal professor Vittorio Manes e dall’avvocato Fabio Lattanzi, Setti si era visto respingere il ricorso presentato dalla difesa. A tal proposito proprio in questi istanti sono state comunicati le motivazioni della sentenza del tribunale del Riesame di Bologna, che si è espresso in questi termini:

“Il sequestro (…) è indispensabile per evitare che l’indagato Setti, tramite la sua società Star Ball Srl, possa cedere le azioni di HVfc (Hellas Verona Football Club) spa a soggetti terzi, così da ostacolare ulteriormente il reintegro del patrimonio della società fallita. Tenendo conto della natura distrattiva di tale operazione, riconosciuta in questa sede, è urgente la necessità di impedire che l’asset oggetto di distrazione possa essere nuovamente ceduto al medesimo soggetto che si è reso autore del reato”.