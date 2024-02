Altra tegola, caviglia ko dopo Inter-Atletico Madrid: il comunicato UFFICIALE

Non solo Thuram, si registra un altro infortunio al termine di Inter-Atletico Madrid: caviglia ko, c’è il comunicato ufficiale

Il primo atto è andato all’Inter. I nerazzurri hanno battuto per 1-0 l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Protagonista Arnautovic, autore del gol vittoria, entrato a inizio secondo tempo al posto dell’infortunato Thuram. Per il francese una contrattura all’adduttore della coscia destra, in attesa degli accertamenti che diranno quanto tempo dovrà restare fuori. Accertamenti che ha già fatto un altro attaccante, protagonista ieri in campo a ‘San Siro’.

Si tratta di Antoine Griezmann che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco prima della fine della partita a causa di un problema fisico, come spiegato da Simeone in conferenza. Il francese, ex Barcellona, si è sottoposto questa mattina agli esami di rito per verificare l’entità del problema avuto al 78′ minuto della gara contro l’Inter.

Inter-Atletico Madrid, infortunio per Griezmann: l’esito degli esami

L’Atletico Madrid ha da poco diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del 32enne di Macon.

“Antoine Griezmann soffre di una distorsione della caviglia di grado moderato” la diagnosi contenuta nella nota pubblicata dai Colchoneros. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni per vedere quale sarà l’evoluzione del problema accusato durante il match.

Griezmann dovrebbe saltare il match di sabato contro l’Almeria, ma potrebbe tornare a disposizione già per la sfida di coppa del Re contro l’Athletic Bilbao e quindi non sembra a rischio la sua presenza nel match di ritorno.