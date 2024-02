Allarme Griezmann per Simeone: “Gli faceva male la caviglia”

L’Atletico Madrid sconfitto a San Siro dall’Inter nell’andata degli ottavi di Champions League: l’analisi di Diego Pablo Simeone in conferenza stampa

L’Atletico Madrid non morde ed esce sconfitto nel match d’andata degli ottavi di Champions League in casa dell‘Inter.

L’undici spagnolo va in difficoltà nel secondo tempo e in avanti non spaventa Sommer. Diego Pablo Simeone non dispera però dopo il ko di San Siro, caricando la sua squadra in vista del ritorno a Madrid: “Abbiamo fatto bene e lottato, anche se non abbiamo creato molto. Soprattutto nel primo tempo abbiamo controllato nel migliore dei modi la partita. Sono fiducioso per il ritorno nonostante la sconfitta: servirà far gol, stasera è mancato solo quello“, sottolinea il ‘Cholo’ in conferenza stampa.

🗣️ #InterAtletico – #Simeone in conferenza: “Abbiamo fatto bene e lottato, anche se la squadra non ha creato molto. Sono fiducioso nonostante la sconfitta: ci è mancato solo il gol. #Griezmann? Gli faceva male la caviglia, ma non credo sia una distorsione” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/lEnnpNBUSX — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 20, 2024

C’è un po’ di preoccupazione in casa madrilena per le condizioni di Gimenez e Griezmann, quest’ultimo deludente nell’attacco ospite. Simeone fa il punto sull’infermeria dalla sala stampa del Meazza: “Gimenez aveva dolore alla coscia e l’ho sostituito per non peggiorare la situazione. Valuteremo le sue condizioni. A Griezmann faceva un po’ male la caviglia, ma parlando con i medici non credo si tratti di una distorsione“.