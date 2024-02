Affare in Premier per la Juve: Soulé sblocca lo scambio

L’attaccante argentino sta disputando una super annata nel prestito al Frosinone, ma in estate tornerà in bianconero

Il nome di Matias Soulé torna a risuonare con forza sul mercato della Juventus. Il club bianconero in quest’ultima stagione sembra essersi deciso a puntare con convinzione su Kenan Yildiz come giovane stellina per il futuro. Una scelta che potrebbe spingere l’attaccante argentino a dire addio a titolo definitivo a fine stagione, dietro l’interesse di numerosi club.

In Premier League, in particolare, si sono attivati diverse società nei confronti del calciatore in prestito al Frosinone. I numeri del classe 2003 in questa stagione sono impressionanti grazie alle dieci reti realizzate in 23 presenze in Serie A. La Juve potrebbe dunque utilizzare il suo cartellino per incassare una cifra importante con la quale finanziare i colpi in entrata. Una situazione comunque in divenire con il club bianconero portato a fare delle valutazioni anche sul futuro di un altro attaccante di talento come Federico Chiesa, reduce da un’annata spesso in penombra.

Attualmente, è proprio Soulé ad avere maggiore mercato e quindi chance di lasciare la Juventus dal prossimo giugno. Approfittando dell’interesse nei suoi confronti da parte del Crystal Palace, la società bianconera potrebbe utilizzare il suo cartellino per arrivare ad un obiettivo di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Michael Olise, esterno destro classe 2001 in orbita juventina. Stando a quanto riportato dal ‘Telegraph’, infatti, la Juve sarebbe pronta ad inserirsi nella corsa al calciatore insieme ad altri top club del calibro di Manchester United e Chelsea.

Calciomercato Juve, scambio tra Soulé e Michael Olise

Insomma, non sarà impresa facile per la Juventus riuscire a spuntarla per un calciatore che attira così tanto interesse come Michael Olise.

Proprio per questo motivo, secondo il tabloid inglese, la dirigenza bianconera avrebbe pensato di utilizzare il profilo di Matias Soulé – già nei radar del Crystal Palace – per prendersi un vantaggio considerevole sulle rivali di mercato. L’esterno in questa Premier League ha fatto benissimo, andando a segno per ben sei volte su undici apparizioni complessive in campionato: una media gol che ha fatto schizzare la sua valutazione sui 50 milioni di euro.