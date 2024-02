Addio Allegri, nuovo allenatore Juve: “Decisione già presa”

L’allenatore bianconero sta attraversando il primo vero momento di difficoltà della sua stagione

Dopo la brusca battuta d’arresto in campionato delle ultime due settimane, il percorso della Juventus ripartirà dall’Allianz Stadium la prossima domenica nel lunch match in programma contro il Frosinone. Un match non semplice contro una squadra che, oltre ad esprimere una buonissima qualità di gioco, avrà voglia di riscattarsi dopo aver incassato ben tre sconfitte consecutive.

Tornando alla mini crisi bianconera, invece, inevitabilmente gli ultimi risultati hanno riportato in auge il tema allenatore per la prossima estate. La squadra di Allegri, indicata sino a poche settimana fa come principale rivale dell’Inter allo scudetto, non vince ormai da un mese ed ha disperso in solo quattro incontri quanto di buono fatto per oltre metà stagione. Un rendimento che ha riportato la Juve coi piedi per terra, ma soprattutto l’obiettivo qualificazione in Champions League come prioritario di questa annata.

Del futuro del tecnico toscano ha parlato Romeo Agresti su ‘Juventibus’, riportando una sua sensazione sul possibile divorzio a fine stagione tra le parti: “Se sarà Allegri l’allenatore dell’anno prossimo? Ho una mia percezione, ma non una notizia. Per me la Juve cambierà guida tecnica. E’ una mia sensazione, ribadisco che non è una notizia, mi posso sbagliare”.

Calciomercato Juve, Agresti sicuro: “La Juve ha già deciso allenatore”

A prescindere da come si svilupperà da qui in avanti la stagione della Juventus, per il giornalista il club bianconero potrebbe aver già deciso le mosse da attuare in panchina.

Conoscendo il ‘modus operandi’ bianconero, secondo Agresti all’interno della società una scelta più o meno definitiva in merito alla posizione di Allegri potrebbe già essere stata condivisa: “Credo che la Juve abbia preso anche Giuntoli per avere potere decisionale in termini di lettura. Per me la Juve decide anche in maniera molto spietata alle volte, basti vedere cosa è stato fatto con Sarri e con Pirlo. Secondo me la Juve non ragiona in base a cosa vince, avrà già la sua decisione. La mia è una percezione e per me la Juve cambierà allenatore”.