Lautaro e il rinnovo con l’Inter: l’indizio lanciato dall’agente

Le parole di Alejandro Camano sul capitano nerazzurro atteso protagonista nel big match di stasera contro l’Atletico Madrid

“Nella sua testa c’è solo l’Inter“. Lo ha detto, anzi ribadito Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez a poche ore dalla sfida di Champions contro l’Atletico Madrid al quale il capitano nerazzurro fu vicinissimo nel 2018, come confermato dal presidente Cerezo.

Manca ancora l’accordo per il rinnovo, ma la volontà dell’argentino è quella di proseguire la sua avventura a Milano e all’Inter, della quale è oggi anche il simbolo: “Ha ancora due anni di contratto ed è il capitano… Se poteva andare all’Atletico? Non pensa a quello che è successo, né a quello che potrebbe succedere. Non mi ha mai parlato di questi temi ed è un orgoglio rappresentare una persona con i suoi valori”, ha concluso Camano.