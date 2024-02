Lautaro infiamma Inter-Atletico: “Non voleva venire da noi” | VIDEO CM.IT

Il capitano dell’Inter grande protagonista dell’immediata vigilia della sfida del Meazza valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, dal ritiro degli spagnoli allo Sheraton Hotel di Milano ha parlato del match degli ottavi di Champions League di questa sera a San Siro contro l’Inter.

PARTITA – “Tutte le gare di Champions partono da 50 e 50, non c’è un favorito, poi vedremo cosa succederà. Il nostro obiettivo però è chiaro: vogliamo battere una grande squadra come l’Inter. Firmo per qualsiasi risultato positivo che ci permetta di passare il turno”.

INTER – “Non è la partita più importante dell’anno perché ancora ne avremo tante da giocare. Sicuramente sarà speciale perché giochiamo la Champions League, contro l’Inter che è tra le prime 4-5 squadre d’Europa. Anche noi abbiamo già dimostrato di esserlo e lo possiamo dimostrare anche stasera perché abbiamo una rosa forte”.

🎥 #InterAtletico – Il presidente dei ‘Colchoneros’ #Cerezo: “L’#Inter è tra le prime 4-5 squadre in Europa. #Lautaro? È un grande giocatore, è stato molto vicino all’Atletico. Non ha ancora firmato il rinnovo? È una domanda da fare ai dirigenti dell’Inter” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/KpBS1AJcq0 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 20, 2024

FORMAZIONE – “Llorente in attacco con Griezmann? Non è la prima volta che gioca in quel ruolo, lo ha fatto anche quando giocava in Inghilterra. Fortunatamente abbiamo dei giocatori che si possono interscambiare tra di loro e giocare in difesa, attacco ma anche in porta”.

RETROSCENA LAUTARO – “Lautaro è un grande giocatore, effettivamente è stato molto vicino all’Atletico. Non è voluto venire da noi, ma vogliamo che abbia fortuna nella squadra in cui milita. Non ha firmato il rinnovo? Questa è una domanda da porre ai dirigenti dell’Inter”.