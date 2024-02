Inter, Lautaro sbaglia e paga: “Ci costerà caro”

Il primo tempo di Inter-Atletico Madrid è terminato senza gol: Lautaro Martinez sul banco degli imputati

Una prima frazione di gioco particolarmente tirata quella tra Inter e Atletico Madrid: diverse le occasioni non sfruttate da Lautaro Martinez.

Dopo un primo tempo bloccato e combattuto, non sono mancate le critiche in casa Inter: i nerazzurri non sono riusciti a sbloccare il risultato nei primi quarantacinque minuti di gioco della sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Questo errore di #Lautaro… costerà caro — Davide Greco (@davide81greco) February 20, 2024

Caro #lautaro per meritarti i 10 mln che chiedi, questi gol li devi fare!! #InterAtleticoMadrid — Imran Idrizi (@BLICImran) February 20, 2024

Una prima frazione di gioco caratterizzata da tanta intensità, ma anche da qualche errore di troppo che ha impedito alla squadra di Simone Inzaghi di trovare la via del gol per chiudere il primo tempo in vantaggio. E sui social c’è chi non lesina qualche critica a Lautaro Martinez.

Inter-Atletico Madrid, critiche social a Lautaro Martinez

L’attaccante argentino è apparso appannato in qualche occasione: in particolar modo al trentottesimo minuto di gioco, quando Thuram ha rubato palla a De Paul servendo in posizione invitante l’attaccante argentino che ha calciato in ritardo, trovando la deviazione di Gimenez in calcio d’angolo.

Un errore che ha mostrato un Lautaro Martinez non in forma smagliante, almeno nella prima frazione di gioco. E su X non sono mancate le critiche all’attaccante nerazzurro, chiamato all’immediato riscatto.