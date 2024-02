Inter, Inzaghi tiene la guardia alta: “Rammarico per aver vinto con un solo gol di scarto”

C’è soddisfazione in casa Inter per la vittoria sull’Atletico Madrid nel segno di Marko Arnautovic

Una vittoria di misura ma comunque importante quella ottenuta dall’Inter nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro.

Non può che esserci soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi che ha commentato la vittoria ottenuta dalla sua Inter sull’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine del match di San Siro, Inzaghi ha parlato di “buonissima sensazione per la prestazione dei ragazzi contro una squadra fisica e tecnica”. Allo stesso tempo c’è un pizzico di “rammarico per aver vinto con un gol di scarto”.

Una partita decisa da gol di Marko Arnautovic dopo alcuni errori clamorosi: “I ragazzi in attacco stanno lavorando benissimo, stasera abbiamo fatto un buon primo tempo. Nel secondo poi siamo stati strepitosi, chi è entrato a partita in corso ci ha dato una grande mano, ma stasera abbiamo visto solo il primo tempo di questa sfida”.

Inter, le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria sull’Atletico Madrid

In casa Inter non manca un pizzico di apprensione per l’uscita anticipata di Marcus Thuram: “Ha avuto un problemino in quello scatto con Witsel e dpo il tiro, speriamo di non perderlo per molto tempo” ha dichiarato Inzaghi.

E a chi gli chiede se questa è l’Inter più forte allenata, Inzaghi risponde: “In questi primi sei mesi abbiamo fatto molto bene, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo perché ora entriamo nel momento decisivo della stagione”. Inzaghi può dirsi soddisfatto anche per il rendimento dei suoi esterni: “Dumfries e Carlos Augusto sono entrati benissimo, poi abbiamo anche Buchanan. Sappiamo che con questo modulo i quinti spingono di più”. Impossibile non ricordare il compianto Brehme: “Era una persona straordinaria, anche se non viveva a Milano si informava sempre sull’Inter”.

Ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi si è soffermato anche sul centrocampo: “Affrontavamo un avversario di valore, ma credo che abbiamo fatto un’ottimo gara. I centrocampisti hanno lavorato bene, forse abbiamo sbagliato tecnicamente un po’ più del solito nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo mosso più la palla e l’1-0 va a stretto all’Inter. Abbiamo lavorato di squadra, i cambi ci hanno aiutato, perché i primi 6-7 minuti del secondo tempo non eravamo i soliti. Abbiamo creato tante occasioni che potevamo sfruttare meglio. Parate di Sommer non ce ne sono state, ma ci sono state un paio di occasioni dove potevamo fare meglio”. Infine, sul paragone col Porto, Inzaghi ricorda: “È stata la squadra che rispetto a Benfica e Milan ci ha messo più in difficoltà lo scorso anno”.