Arnautovic sbaglia ma si fa perdonare: l’Inter batte l’Atletico Madrid

L’Inter vince l’andata degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid: decide un gol di Arnautovic, Thuram infortunato

Vince con merito l’Inter: contro l’Atletico Madrid finisce 1-0 grazie alla rete di Arnautovic a dodici minuti dalla fine del match. Una partita combattuta, nella quale Inzaghi ha visto infortunarsi Thuram alla fine del primo tempo e nella quale i nerazzurri hanno sfiorato più volte la rete.

Nel primo tempo l’Atletico ha più possesso palla ma le occasioni le crea l’Inter. Al 14′ su tiro di Lautaro deviato, la palla carambola sul braccio di Molina: proteste nerazzurre ma arbitro e Var fanno proseguire. Tra il 36′ e il 39′ doppia occasione ancora per il capitano interista: prima di testa ma Oblak para, poi non colpisce bene da buona posizione dopo una bella azione corale. Qualche minuto più tardi tocca a Thuram impegnare il portiere dell’Atletico, ma nell’occasione il francese si infortuna e all’intervallo lascia il campo ad Arnautovic.

Inter-Atletico Madrid 1-0: decide Arnautovic

Proprio l’austriaco in avvio di ripresa ha la palla del vantaggio, ma la sua conclusione volante pecca di precisione. Siamo al 49′ e Simeone prova a dare maggior pericolosità alla sua squadra mandando in campo Morata. La mossa sembra funzionare: al 56′ Lino calcia fuori da buona posizione, due minuti più tardi Sommer è costretto ad uscire su Llorente per evitare il peggio.

L’Inter però riprende subito in mano la partita. Ancora Arnautovic ha sui piedi una ghiotta occasione ma a pochi metri da Oblak spara alto. La porta sembra stregata per l’austriaco che però non sbaglia al 79′: Lautaro si invola a tu per tu con Oblak, lo sloveno riesce a respingere la sua conclusione, ma Arnautovic è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla palla e fa esplodere San Siro. All’85’ Morata ha sulla testa la palla dell’1-1, ma colpisce male e la sua conclusione si spegne sul fondo.

Vince l’Inter, grazie al suo bomber di riserva e ora guarda con un pizzico di ottimismo alla partita di ritorno. Nell’altra gara della serata di Champions, pareggio tra Psv Eindhoven e Borussia Dortmund: de Jong su rigore risponde a Malen.

INTER-ATLETICO MADRID 1-0: 79′ Arnautovic (I)

PSV EINDHOVEN-BORUSSIA DORTMUND 1-1: 24′ Malen (B), 56′ de Jong rig. (P)