Inter, Bergomi si commuove ricordando Brehme: “Se n’è andato troppo presto”

Giornata di lutto per il mondo del calcio dopo la scomparsa della leggenda tedesca Andreas Brehme

Prima della partita di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, il toccante ricordo di Andreas Brehme della bandiera interista Bergomi.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Andreas Brehme: nelle scorse ore l’ex difensore tedesco è morto all’età di 63 anni a causa di un arresto cardiaco. Nel corso della sua carriera costellata di successi, il difensore tedesco campione del Mondo nel 1990 ha vestito anche la maglia dell’Inter dal 1988 al 1992, contribuendo alla conquista di uno scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Europea.

Dunque, un grave lutto anche per il mondo interista come confermato dall’ex compagno di squadra Giuseppe Bergomi che nel prepartita di Inter-Atletico Madrid, match valevole per l’andata degli ottavi di Champions League, ha esternato il suo dolore per la scomparsa della leggenda del calcio tedesco ed internazionale.

Lutto Brehme, il ricordo di Bergomi

“Era un compagno vero, un amico” ha dichiarato Giuseppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Atletico Madrid parlando dal manto erboso dello stadio ‘Giuseppe Meazza’.

“Ci sentivamo spesso, almeno due volte al mese – ha proseguito un commosso Bergomi – È dura, a 63 anni, se n’è andato troppo presto, poi parliamo di un campione. Non lo dimenticheremo mai” ha ricordato Bergomi che con il giocatore tedesco ha condiviso quattro stagioni con la maglia dell’Inter. Poi ha conclusi: “Era un regista aggiunto, calciava sia col destro che col sinistro, era formidabile. Zenga-Bergomi-Brehme è una filastrocca che rimarrà per sempre“.