UFFICIALE lo stop dell’attaccante: salta la Champions League

Si ferma l’attaccante. Il giocatore sarà costretto a saltare l’andata degli Ottavi di finale di Champions League in programma in casa

Torna la Champions League. Tra domani e dopodomani si giocheranno le altre quattro partite, valevoli per l’andata degli Ottavi di finali e finalmente toccherà all’Inter e al Napoli.

La squadra di Simone Inzaghi è pronta ad ospitare l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Sempre alle 21.00 si giocherà Psv Eindhoven-Borussia Dortmund. Mercoledì, invece, le attenzioni saranno puntate su Napoli-Barcellona, ma andrà in scena anche Porto-Arsenal.

All’Estadio do Dragao, tutte le attenzioni dei tifosi nerazzurri sarebbero state su Taremi, prossimo giocatore di Simone Inzaghi. Ma gli ultimi giorni dell’attaccante iraniano non sono stati per nulla fortunati.

Champions, UFFICIALE l’assenza di Taremi: salta l’Arsenal

Il calciatore, che era atteso a Milano per svolgere le visite mediche, prima di un cambio di programma dell’ultimo momento, sarà costretto, infatti, a dare forfait per un infortunio.

Come riporta il Porto, attraverso i propri canali ufficiali, Taremi si è fermato nel corso dell’allenamento di domenica a causa di un problema all’adduttore della coscia destra. Sergio Conceiçao non potrà così contare sul classe 1992 iraniano oltre che su Gonçalo Ribeiro, Marcano, Zaidu per la sfida contro l’Arsenal.