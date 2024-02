Rimborso UFFICIALE, il comunicato della Juve: “175 milioni”

Il club bianconero ha appena diffuso la nota con cui ha annunciato ai propri tifosi il rimborso da 175 milioni di euro

Novità importanti in casa Juventus sul fronte finanziario. Il club bianconero, con una nota ufficiale sul proprio sito, ha difatti annunciato di aver portato a termine come previsto il rimborso del prestito da 175 milioni di euro.

Si tratta del rimborso del bond emesso dallo stesso club bianconero nel febbraio 2019 con scadenza fissata per la giornata odierna. Un prestito che la società aveva siglato per “dotare la società di risorse finanziarie per la propria attività ottimizzando la struttura e la scadenza del debito” e che ha regolarmente saldato.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, in data odierna, è stato rimborsato integralmente il prestito obbligazionario non convertibile “€175,000,000 3.375 per cent. Notes due 19 February 2024” (codice ISIN XS1915596222), con scadenza il 19 febbraio 2024, negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione “Global Exchange Market” di Euronext Dublin, per l’ammontare nominale di € 175 milioni, oltre agli interessi di periodo maturati pari a circa € 5,9 milioni”.

Come precisato dal club bianconero, non sono stati utilizzati fondi provenienti dall’aumento di capitale per completare la restituzione del prestito obbligazionario. Questo comporterà la riduzione dell’indebitamento a breve termine e, allo stesso tempo, un aumento dell’indebitamento nel medio-lungo periodo.