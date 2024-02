Rescissione Allegri: “C’è l’accordo con la Juve”

Clamorosa indiscrezione sul futuro di Allegri e della panchina della Juventus, con addirittura un accordo già trovato tra le parti

Massimiliano Allegri striglia la Juve. O almeno è consapevole di dover riprendere in mano la situazione dopo quattro partite senza vincere e con soli due punti conquistati, contro Empoli e Verona, a dispetto dei ko con Inter e Udinese entrambi in casa. In qualche modo il tecnico bianconero è pronto anche a farsi sentire, ma non troppo, consapevole che la squadra resta sostanzialmente in linea con gli obiettivi. E, fino a prova contraria, è ancora seconda in classifica dopo il sorpasso mancato dal Milan.

Con buonissima probabilità la Vecchia Signora tornerà in Champions League, ma sul tavolo c’è pure da stilare e decidere una determinata programmazione che inevitabilmente deve partire già nelle prossime settimane. E che, oltre al mercato dei calciatori, dovrà prendere magari una direzione precisa anche per l’allenatore. Massimiliano Allegri nelle ultime conferenze stampa non si è mai sbottonato: “Siamo legati ai risultati come tutti, ho comunque un altro anno di contratto”. Quindi, sostanzialmente, nessuna novità. Così ha confermato anche Ivan Zazzaroni nel corso di ‘Pressing’ in onda ieri sera su Mediaset: “Per quello che so io non ci sono novità. Ha ancora un anno e non l’hanno ancora chiamato. Ho parlato con Giuntoli, mi ha smentito categoricamente telefonate con Thiago Motta, ache se altri dicono che c’è stata. Chiaro che i risultati possono portare cambiamenti, ma c’è ancora un anno a 7 milioni di ingaggio. Poi bisogna capire se hanno fiducia o no, come finirà. Ma Allegri non l’hanno mai chiamato”.

Allegri-Juve, la bomba di Mauro: “Hanno già l’accordo per chiudere un anno prima”

Il direttote del ‘Corriere dello Sport’ fornisce quindi la sua versione della situazione tra Allegri e la Juventus, in cui sostanzialmente è tutto fermo alle carte firmate tre anni fa. Ma in studio c’è anche chi invece ha notizie totalmente differenti e anzi lancia una vera e propria bomba sul futuro della panchina bianconera. Massimo Mauro infatti dichiara: “A Torino dicono che c’è un accordo per chiudere alla fine di quest’anno“.

Tradotto: il tecnico livornese e il club piemontese avrebbero già deciso di rescindere il contratto al termine di questa stagione, anticipando la chiusura del contratto che ora scade a giugno 2025.