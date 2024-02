Niente Milan, Conte ha scelto il prossimo club: “Vuole vincere lì”

Antonio Conte ha preso la decisione sul suo futuro: vuole vincere e ha scelto il club che può garantirglielo

Antonio Conte non ha intenzione di ritornare in Serie A: niente Milan, Napoli, né tantomeno ritorno alla Juventus. L’indiscrezione lanciata dalla ‘Bild’ è di quelle destinate a far rumore: il tecnico salentino vuole il Bayern Monaco.

Stando al quotidiano tedesco, infatti, Conte ha identificato il Bayern Monaco come il club preferito per la sua prossima esperienza in carriera. Questo perché la società tedesca è vista dall’allenatore come una delle tre migliori al mondo e perché, dopo aver trionfato in Italia e in Inghilterra, vorrebbe vincere anche in Germania.

Così Conte potrebbe prendere il posto di Tuchel, messo ormai da tempo sul banco degli imputati e destinato a lasciare il club bavarese al più tardi quest’estate.

Calciomercato Bayern Monaco, Conte in lizza: c’è anche Flick

Ma il Bayern Monaco non ha solo Conte tra i candidati per la successione di Tuchel sulla panchina della prima squadra. Oltre a Mourinho, che come raccontato dalla nostra redazione è stato proposto ai bavaresi, nell’elenco della dirigenza c’è anche il ritorno Hans Flick, oltre ad un nome a sorpresa.

Si tratta, sempre secondo al Bild, di Sebastian Hoeness, attuale allenatore dello Stoccarda e nipote di Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco. La candidatura del 41enne è però limitata alla prossima estate, mentre sia Conte che Flick potrebbero, volendo, iniziare già a stagione in corso la loro avventura alla guida del Bayern Monaco.

Questa la lista dalla quale potrebbe uscire il sostituto di Tuchel che potrebbe essere esonerato anche in caso di qualificazione ai quarti di Champions. L’ex Psg e Chelsea pagherebbe lo scarso rapporto con alcuni senatori dello spogliatoio, oltre a risultati non soddisfacenti: secondo in campionato, fuori dalla coppa di Germania e battuto dalla Lazio nell’andata degli ottavi di Champions. C’è da invertire la rotta e Conte pensa di essere l’uomo giusto per farlo.